Verkehr: Hier brauchst du zum Start der Osterferien besonders viel Geduld

«Erfahrungsgemäss setzt der Osterverkehr bereits am frühen Mittwochnachmittag vor den Feiertagen ein. Ab diesem Zeitpunkt sowie an Gründonnerstag und Karfreitag müssen Reisende mit Zeitverlust und Wartezeiten rechnen – insbesondere vor dem Nordportal des Gotthard-Strassentunnels», schreibt das Astra. Um möglichst flüssig vorwärtszukommen, empfehle man deshalb, am frühen Mittwoch- oder Gründonnerstagmorgen loszufahren.

Autobahnen

Hauptstrassen

Autoverladestationen

Bei der Hinreise kann es laut Astra jeweils an folgenden Verladestationen von acht bis 16 Uhr zu Wartezeiten kommen: an der Furka in Realp, am Lötschberg in Kandersteg und am Vereina in Klosters-Selfranga.