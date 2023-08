Harry Kane: Die wichtigsten Infos zum Bayern-Wechsel

Bei Bayern München will Harry Kane (30) endlich Titel gewinnen. Etwas, was dem Stürmer trotz Toren am Fliessband bislang verwehrt blieb. Die wichtigsten Punkte zum Mega-Transfer.

1 / 6 Harry Kane läuft neu für Bayern München auf. IMAGO/PPAUK Der Stürmer spielte seit 2011 für die Profi-Mannschaft seines Jugendclubs Tottenham. imago/Sportimage In London ist er längst zu einer Clublegende geworden. IMAGO/PA Images

Darum gehts Harry Kane wechselt von Tottenham zu Bayern München.

In der Bundesliga will der 30-Jährige endlich seinen ersten Titel gewinnen.

Gehalt, Familie, Jubel – alles, was du über den Stürmer-Star wissen musst.

Der Wechsel von Harry Kane von Tottenham zu Bayern München ist beschlossene Sache. Noch am Freitag absolvierte der 30-jährige Stürmer in München den Medizincheck, er kam mit einem Privatjet an. Am Samstag wurde Kane dann offiziell vorgestellt. Doch wie tickt der Captain der englischen Nationalmannschaft? Wie viel Geld verdient er bei den Bayern? Alles, was du zum Kane-Transfer wissen musst, gibt es hier.

Die Ablöse

Mit einer Ablöse von 100 Millionen Franken sowie weiteren 20 Millionen an möglichen Bonuszahlungen ist Harry Kane der teuerste Einkauf der Bundesliga-Geschichte. Bisheriger Rekordhalter war der Franzose Lucas Hernández, der 2019 für 80 Millionen von Atlético Madrid ebenfalls nach München wechselte.

Das Gehalt

Kane unterschreibt in München einen Vierjahresvertrag, der ihm 25 Millionen pro Jahr einbringen soll. Dies vermeldet etwa die «Bild». Damit ist der Engländer der bestbezahlte Profi der gesamten Bundesliga. Zum Vergleich: Sein Gehalt ist neu mehr als doppelt so hoch wie noch bei Ex-Club Tottenham.

Die Erwartung

Nach dem Krach-Abschied von Robert Lewandowski 2022 zum FC Barcelona wollen die Münchner wieder eine Tormaschine. Sadio Mané ist nach einem missglückten Jahr schon wieder weg, Lewandowskis ehemaliger Backup Eric Maxim Choupo-Moting gehört nicht in die Kategorie Weltklasse und arbeitet aktuell nach Kniebeschwerden am Comeback.

1 / 3 Der FC Bayern hat einen neuen Starspieler. Twitter Harry Kane unterschrieb einen Vertrag über vier Jahre. Twitter Er freut sich: «Ich bin sehr glücklich, jetzt ein Teil des FC Bayern sein zu können. Der FC Bayern ist einer der grössten Clubs der Welt.» Twitter

Der Grund

Dreimal gewann Kane die Torjägerkanone in der Premier League, zweimal wurde er zum besten Spieler Englands gewählt. Einen Mannschaftstitel hat der Londoner in seiner Karriere aber noch überhaupt nie gewonnen, weder mit Tottenham noch der englischen Nationalmannschaft. Bei Bayern München dürfte dieses Ziel nun in greifbare Nähe rücken.

Die Rekorde

Mit 58 Toren in 84 Länderspielen hat sich Harry Kane zum erfolgreichsten Torjäger in der Geschichte der Three Lions geschossen – vor Wayne Rooney, Bobby Charlton und Gary Lineker. Auch in der Premier League hat er bisher für beeindruckende Zahlen gesorgt. Mit 213 Toren steht er in der ewigen Torschützenliste nur noch hinter Alan Shearer (260).

Das Ritual

Das Küssen des Eherings nach einem Tor ist zu einem Markenzeichen von Harry Kane geworden. «Seit ich verheiratet bin, habe ich ein kleines Tape um meinen Ehering. Es ist ein Symbol, um meiner Familie etwas zurückzugeben», erläuterte der Stürmer einmal das Ritual. Dadurch würden Frau und Kinder sehen, dass er an sie denke.

Harry Kane hat drei Kinder – weiterer Nachwuchs ist aber bereits unterwegs. IMAGO/PA Images

Die Familie

Harry Kane ist mit seiner Jugendliebe Katie Goodland verheiratet. Den Antrag gab es 2017 beim gemeinsamen Strandurlaub. «Endlich kann ich meine beste Freundin heiraten! Ich liebe dich», verkündete Harry Kane nach der Hochzeitszeremonie zwei Jahre später. Das Paar hat drei Kinder. Im März machten die Kanes öffentlich, dass nach Ivy, Vivienne und Louis weiterer Nachwuchs erwartet wird. Das Familienglück ergänzen zwei Labradore.

Der Marketing-Faktor

Das Trikot mit dem Schriftzug Kane dürfte zum neuen Verkaufsschlager in den Bayern-Fanshops werden. Der Engländer könnte dem Bundesliga-Krösus neue Märkte eröffnen. Gerade die international agierenden Sponsoren dürften sich freuen, nachdem die Bayern auf der jüngsten Asienreise ohne verletzte Stars wie Manuel Neuer und Müller auskommen mussten. «

Dein tägliches Sport-Update Erhalte täglich brandaktuelle News aus der Welt des Sports. Ob Interviews, Porträts, Spielberichte oder Analysen: Unsere Reporter informieren dich direkt in deinem Postfach.