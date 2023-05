Die Geissens: So viel Geld gibt es pro Folge

1 / 3 Die Produktionsfirma hinter dem Format gehört Robert selbst. «Wir können es eben besser», sagt der TV-Millionär auf der Messe. Laut der «Bild» würde lediglich das fertige Produkt an den Sender RTL2 gesendet. IMAGO/Andreas Beil An der Online-Marketing-Messe in Hamburg gab Robert Geiss erstmals Einblicke hinter die Kulissen seiner TV-Show «Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie» und offenbarte, wie viel die Familie damit einnimmt. IMAGO/Future Image Für das Format lassen sie sich allerdings fürstlich bezahlen: Gemäss Robert nehme die Familie 60’000 Franken pro Folge ein. Im Business wolle er bleiben, solange Leute die Sendung sehen wollen, offenbart er auf der Bühne. imago images/Smith

Darum gehts An der Online-Marketing-Messe in Hamburg gab Robert Geiss erstmals Einblicke hinter die Kulissen seiner beliebten Show.

Unter anderem offenbarte der TV-Millionär, wie viel die Familie pro Sendung einnimmt.

Auch Fans der Show dürfen sich freuen, denn Robert hat vor, das Format noch lange zu produzieren.

Champagner, luxuriöse Autos, schnelle Boote und teure Anwesen: Die Geissens zeigen der Welt in ihrer Realityshow «Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie», was sie haben. An der Online-Marketing-Messe (OMR) in Hamburg gab der TV-Millionär Robert Geiss nun erstmals Einblicke hinter die Kulissen seiner beliebten Show und offenbart, was sie pro Sendung einnehmen.

Die Produktionsfirma hinter dem Format gehört Robert selbst. «Wir können es eben besser», sagt der TV-Millionär auf der Messe. Laut der «Bild» würde lediglich das fertige Produkt an den Sender RTL2 gesendet. Zudem läge der Entscheid, was unternommen und im TV gezeigt würde, ganz bei seiner Familie: «Alle zwei Wochen setze ich mich mit meiner Frau Carmen und meinen Töchtern Shania und Davina zusammen und wir besprechen, was wir in den kommenden Wochen erleben wollen.»

Wie reich sind die Geissens wirklich?

Für die Sendung lassen sie sich allerdings fürstlich bezahlen: Gemäss Robert nehme die Familie umgerechnet 60’000 Franken pro Folge ein. Kein Wunder, möchte er noch lange im Business bleiben. Auf eine Frage von Moderator Kai Pflaume antwortet er mit einem Grinsen: «Wir machen das noch so lange, wie die Leute das sehen wollen.»

Bereits im vergangenen November liess Robert Geiss verlauten, dass er und seine Familie über ein Vermögen von über 100 Millionen Euro verfügen. Doch ist dem wirklich so? «Business Insider» enthüllte im März, dass die Firma Robert Geissini Holding AG, die ihren Sitz in Luxemburg hat, alles andere als Gewinne zu Buche schreibt. 2020 soll sie gar 87’000 Franken Verlust gemacht und elf Millionen Euro an unbezahlten Rechnungen haben.