Schweiz: So viel Geld brauchst du, um zu den Reichsten zu gehören

Die Vermögensverwaltung Knight Frank hat in ihrem neuen Vermögensreport ausgerechnet, wie viel Geld du in deinem Land brauchst, um zum reichsten Prozent zu gehören.

Darum gehts Die reichsten Menschen auf der Welt werden immer reicher.

Um zum reichsten Prozent von Monaco zu gehören, braucht es richtig viel Geld.

Es gibt aber auch Länder, in welchen man mit einem durchschnittlichen Schweizer Jahresgehalt zum reichsten Prozent gehört.

Wenn du zehn Millionen Franken auf dem Konto hast, gehörst du in Monaco nicht einmal zum reichsten Prozent der Einwohner des Stadtstaates. In Monaco sind rund ein Drittel der Menschen Millionäre. Um zu den Reichsten der Reichsten zu gehören, brauchst du im Land an der Côte d'Azur mindestens elf Millionen Franken, das ist weltweit der mit Abstand höchste Wert. Das hat die Vermögensverwaltung Knight Frank in ihrem neuen Vermögensreport ausgerechnet.

Auf dem zweiten Platz folgt die Schweiz, doch der Abstand zu Monaco ist immens. Denn in unserem Land reichen «schon» knapp sechs Millionen Franken, um zu den Reichsten zu gehören, also etwas mehr als die Hälfte vom Fürstentum. Ausserhalb Europas sind die beiden Inseln Australien auf Platz drei und Neuseeland auf Platz vier. Hier reichen dir fünf Millionen Franken in Australien und rund 4,7 Millionen Franken in Neuseeland, damit du zu den Reichsten gehörst.

Die Reichen werden immer reicher

Das Land mit den meisten Millionären auf der ganzen Welt sind die USA. Dort gibt es jedoch auch enorm viele Haushalte mit sehr geringem Einkommen, daher landen die Vereinigten Staaten von Amerika auf dem fünften Platz, mit rund 4,5 Millionen Franken. Deutschland hingegen schafft es nicht unter die 25 Länder der Studie.

Auf den untersten Plätzen sind Südafrika, die Philippinen sowie Kenia. In den Philippinen reichen dafür rund 50’000 Franken, in Kenia genügen bereits 17’000 Franken, um zum reichsten Prozent zu gehören, in Südafrika 100’000.

Doch alle aufgezählten Länder haben etwas gemeinsam. Der Abstand des reichsten Prozents zum Rest der Gesellschaft wächst und wächst. Während der Grossteil der Weltbevölkerung unter der wachsenden Inflation leidet, sind laut Bloomberg die 500 reichsten Menschen der Welt dieses Jahr um 600 Milliarden Franken reicher geworden.