McDonalds : Wegen Nugget-Verbrennung erhält Olivia 800'000 Dollar

Schadenersatzforderungen können in den USA recht üppig ausfallen, und die Chancen, mindestens einen Teil der geforderten Summe zu erhalten, stehen oft gar nicht so schlecht. So auch in diesem Fall: Weil ihrer mittlerweile achtjährigen Mandantin ein zu heisses Chicken McNugget aufs Bein fiel, forderten deren Anwälte eine Summe von 15 Millionen US-Dollar! Die wurden ihr zwar nicht zugestanden, aber immerhin schlappe 800’000 US-Dollar. Das berichtet die US-amerikanische Zeitung «Sun Sentinel».