Die Airline zahlte Rückerstattungen in Höhe von rund 790 Millionen Franken aus.

Swiss-Chatter bitten um Geduld

Allerdings wartet immer noch 1 Prozent der Kunden aufs Geld. Der Grund liegt laut der Swiss in einigen komplexeren Einzelfällen, die eine längere Bearbeitungszeit erfordern. Eine Sprecherin erklärt, dass dies etwa Buchungen mit Umsteigeverbindungen bei Partner-Airlines seien. Auch zusätzliche Abklärungen mit dem Kunden etwa zur Zahlungsart könnten länger dauern.

20 Minuten liegen Auszüge der Chat-Nachrichten mit der Swiss vor. In einer Nachricht zeigt eine Mitarbeiterin Verständnis für den Frust des Kunden. Sie würde sich in seiner Situation «genauso fühlen». Es sei «nicht das Serviceniveau, das wir hier bei der Swiss anstreben». Wann F. sein Geld zurück bekommt, ist noch nicht klar. Die Swiss schreibt, sie bearbeite diese offenen Fälle «individuell und werden sie so bald wie möglich abschliessen.»