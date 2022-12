Super League: So viel Geld kassieren die Clubs für ihre WM-Spieler

Grosser Batzen : So viel Geld kassieren die Clubs der Super League für ihre WM-Spieler

Diejenigen Vereine, die Spieler an die WM in Katar entsandten, kriegen von der Fifa einen ordentlichen finanziellen Zustupf. Bei Leader YB ist dieser besonders gross.

Leader YB kassiert am meisten. Auch Basel, St. Gallen, Luzern und Lugano erhalten Geld.

Auch Clubs aus der Super League kommen in den Genuss der Zahlungen.

Mit Christian Fassnacht (YB), Fabian Rieder (YB), Fabian Frei (Basel), Ardon Jashari (Luzern) und Renato Steffen (Lugano) standen fünf Spieler aus der Super League im WM-Aufgebot von Nati-Trainer Murat Yakin. Doch auch für andere Nationen figurierten Kicker aus dem Schweizer Oberhaus in den WM-Delegationen: FCSG-Goalie Lawrence Ati Zigi reiste mit Ghana an die WM, YB-Stürmer Jean-Pierre Nsamé stand im Kamerun-Aufgebot, Luzerns Mohamed Dräger verteidigte für Tunesien und Basels Liam Millar kam auf neun WM-Minuten für Kanada.

Ob gespielt oder nicht, pro Tag, den ein Spieler in Katar verbrachte, erhalten die Clubs gemäss «Kicker» nun ungefähr 10’000 Franken. Dafür sorgt ein Kooperationsvertrag zwischen der Fifa und der europäischen Clubvereinigung «European Club Association» (ECA), der im Jahr 2010 unterschrieben worden war. Für die über 800 WM-Fahrer schüttet die Fifa im Rahmen des «Club Benefits Programme» insgesamt rund 200 Millionen Franken aus. So kommen fünf von zehn Super-League-Clubs in den Genuss einer ordentlichen Summe.