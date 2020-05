Falsch investiert?

So viel Geld steckten Staaten vor Corona in die militärische Verteidigung

2019 flossen weltweit fast 2 Billionen Dollar in die militärische Verteidigung. Corona zeigt jedoch, dass Risiken wie Pandemien für die Staaten ebenso von Bedeutung sind wie Kriege. Geld floss hier jedoch kaum. Wurde falsch investiert?

Am zweitmeisten gab China fürs Militär aus: 261 Milliarden butterten die Chinesen in Rüstung und dergleichen. Gefolgt mit grossem Abstand von Indien (71,1 Mrd.), Russland (65,1 Mrd.) und Saudiarabien (61,9 Mrd.). In Europa gaben Frankreich, Deutschland und Grossbritannien mit je rund 50 Milliarden Dollar am meisten aus. Die Schweiz liegt mit 5,2 Milliarden Dollar auf Platz 37 der Liste.

Gefechtsübung des Panzerbataillons 14 am Medientag der Ruag und der Schweizer Armee im Gefechtsausbildungszentrum (GAZ) in Bure, am Mittwoch, 26. April 2017. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

Corona dämpft Ausgaben bei Wehretats

«Weltmeister im Verdrängen»

Walter Ammann, Präsident und Geschäftsführer des Global Risk Forum (GRF) in Davos, sieht im Fall von Corona ein typisches menschliches Verdrängungsproblem: «Pandemien in dieser Grössenordnung kommen rund alle hundert Jahre vor, das letzt Mal bei der Spanischen Grippe», so Ammann. «Bei Ereignissen, die nur alle paar Jahrzehnte auftreten, sind wir Menschen Weltmeister im Verdrängen.» Corona zeige exzellent auf, wie sehr man das Problem einer Pandemie verdrängt habe. «Für die Vorbereitung auf eine Pandemie wurde im Gesundheitswesen wohl ein knapper zweistelliger Millionen-Betrag gesprochen, für Präventionsmassnahmen bei Naturgefahren vermutlich ein hoher dreistelliger Millionen-Betrag – wohl fünfzig Mal mehr als für die Pandemieprävention», so Ammann. Wenn man dies nüchtern betrachte, sei es wohl nur bedingt sinnvoll. «Wenn bei einem Hochwasserereignis ein Schaden von einer Milliarde Franken entsteht, ist das unschön, aber vermutlich verkraftbar. Die Corona-Pandemie wird weit mehr Kosten verursachen als eine Milliarde Franken.» Es hätte sich also unter dem Strich lohnen können, wenn man sich besser auf dieses Risiko vorbereitet hätte.



Neben Pandemien gebe es andere Risiken, die von der Politik vernachlässigt werden, vor allem wenn der Zeithorizont für den Schaden 20 bis 30 Jahre betrage, wie etwa beim Thema Biodiversität. Würden zum Beispiel zunehmend Schädlinge sich verbreiten, könnte das schlimme Folgen für die Landwirtschaft und schliesslich für die Lebensmittelversorgungssicherheit haben. «Fallen etwa Bienen als Bestäuber aus, könnte es zu hohen Ernteausfällen kommen», sagt Ammann.