Saftige Antrittsprämie - So viel Geld verdiente die Nati bisher an der EM

Es war bisher die Sensation dieser Europameisterschaft: Die Schweizer Nati kommt von einem 1:3 zurück und besiegt den Weltmeister später im Elfmeterschiessen. Es ist der grösste Erfolg der jüngeren Zeit für den Schweizer Fussball. Doch nicht nur sportlich ist das Erreichen des Viertelfinals ein Vollerfolg. Nun klingeln nämlich auch die Kassen des Verbands. Denn: Die Uefa zahlt saftige Gelder für die Qualifikation zu einem grossen Turnier. Zwar schraubte der europäische Fussballverband für die EM 2021 die Gelder etwas nach unten, weil diese Endrunde wegen der Corona-Pandemie unter anderen Voraussetzungen stattfindet. Anstatt den ursprünglichen 371 Millionen Euro Preisgelder gibt es nun 331 Millionen Euro. Was jedoch auffällt: Das Antrittsgeld von fast zehn Millionen Euro ist deutlich höher als noch an der EM 2016.

Stillschweigen über Prämien

Doch was sehen die Spieler von diesem Geld? Bekommt ein Yann Sommer mehr Geld, weil er den entscheidenden Penalty gehalten hat? Wahrscheinlich kaum. Der Verband darf selbst entscheiden, wie viel von diesem Geld an die Spieler weiterfliesst. Doch wie man es in der Schweiz halt so handhabt mit dem Lohn, ist es nicht bekannt, wie viel Geld Xhaka, Freuler und Co. bekommen.