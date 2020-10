Vereine sorgen sich So viel Geld verlieren Proficlubs bei jedem Corona-Geisterspiel

Die Basler kommunizieren transparent. So wies der FCB in der Jahresrechnung 2019 inklusive Business Seat Matcheinnahmen von 17,9 Millionen Franken aus. Teilt man diesen Betrag durch die 23 Heimspiele, ergab das 778'000 Franken pro Partie. 18 dieser 23 Partien waren Meisterschaftsspiele, für die man rund 19'000 Saisonkarten verkaufte. Die Crux: Diese Jahres-Abos liefen Ende 2019 aus und mussten erneuert werden. Der FCB stellt aber auf ein neues System um, weg von Jahres- hin zu Saisonkarten.

Bundesgelder sind gefragt

«Über 10'000 FCB-Fans haben sich bereits früh in diesem Jahr aus grösster Solidarität für die Reservation einer Halbjahreskarte 2021 entschieden», sagt Heri. Wie sich herausstellt, ein Handicap wegen Corona. «Wir hätten in diesen Tagen mit den entsprechenden Fans Kontakt aufgenommen und sie darum gebeten, die reservierten Halbjahreskarten in unserem Ticketsystem definitiv zu buchen und zu bezahlen. Aufgrund der nun erneut unsicheren Zukunft, auch was den Beginn des Jahres 2021 betrifft, verzichten wir bis auf weiteres auf diese Aufforderung und gehen zu einem späteren Zeitpunkt auf die betreffenden Fans zu.»