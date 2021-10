GELDSEGEN FÜR DIE SERVETTE-FRAUEN – Servette greift in der Champions League gegen Juve nach den Sternen

1 / 5 Die Champions League der Frauen glänzt in einem neuen Glanz. imago images/Sports Press Photo Gruppe A: FC Chelsea, VfL Wolfsburg, Juventus und Servette Chênois. imago images/Sports Press Photo Chelsea kommt mit Pernille Harder nach Genf. Die Ex-Wolfsburgerin spielt seit letzter Saison in London und verlor das CL-Final gegen den FC Barcelona. Action Images via Reuters

Darum gehts Die Champions League der Frauen erscheint in neuem Glanz.

Mehrere Schweizerinnen spielen um den Henkelpott in der Königsklasse.

Die Servette-Frauen spielen erstmals in der Gruppenphase der CL.

Am Mittwochabend ist es soweit. Die Champions League steht an! Nein, nicht die der Männer. Die der Frauen. Mit dabei ist auch der Westschweizer Club Servette Chênois. Um 18.45 Uhr am Mittwoch treffen sie daheim auf die Juve-Frauen. Die Italienerinnen sind die Favoritinnen, sind sie doch italienische Meister. Aber auch die anderen Gruppen-Gegnerinnen können sich sehen lassen. Es sind alles Hochkaräter! So treffen die Genferinnen, die erstmals überhaupt in der Gruppenphase der Königsklasse antreten, noch auf Chelsea und Wolfsburg.

B ereits eine Woche nach dem Knüller gegen Juve t rifft Servette Chênois auf den sechsfachen deutschen Meister VfL Wolfsburg und anfangs November empfangen die Genferinnen dann auch noch den letztjährigen Final- Zweiten Chelsea. D ann folgen die Rückspiele. Bis am 16. Dezember wird spätestens klar sein , ob das Team von Eric Sévérac die vermeintlichen Favorit innen in die Knie z wingen kann .

Fakt ist: Die Genferinnen sind heiss auf die Spiele. Das beweist auch ein pompöses Video, dass der Club auf Instagram veröffentlichte.

Doch auch wenn nur ein Schweizer Club in der Champions League vertreten ist, die Fussball-Fans dürfen noch weitere Schweizerinnen bestaunen. So sind dieses Jahr so viele Kickerinnen aus der Schweiz vertreten wie noch nie. Beim Champions-League-Sieger von letztem Jahr, dem FC Barcelona, spielt die Nati-Stürmerin Ana Maria Crnogorčević. Bei Arsenal die Nati-Captain Lia Wälti und Noëlle Maritz. In der deutschen Liga konnte sich Luana Bühler bei Hoffenheim durchsetzen und Ramona Bachmann spielt seit der letzten Saison bei Paris St. Germain. (Alle Gruppen findest du in der Bildergalerie oben).

Uefa will die Königsklasse pushen

Man darf also gespannt sein. Wird sich Servette Chênois durchsetzen können? Und was zeigen die anderen Schweizerinnen? In der Champions League ist in dieser Saison viel Geld zu vergeben. So glänzt sie in einem neuen Look. Auf die neue Saison hat sich die Uefa beim Thema Frauenfussball neu positioniert und pusht den Frauenfussball intern.

Der jüngste Schritt im Rahmen der Reform der Uefa-Frauenwettbewerbe ist es, im Zuge der Uefa-Frauenfussball-Strategie «Zeit zu handeln», die Zuschauerzahl und dem kommerziellen Wert des wichtigsten Uefa-Frauenwettbewerbs bis 2021 zu verdoppeln. Dazu passt, dass der Streaming-Anbieter Dazn eine Partnerschaft mit Youtube eingegangen ist und sich die globalen Rechte gesichert hat, um zum ersten Mal alle Spiele weltweit und kostenlos zu übertragen.

Mit einer eigenen Hymne und Markenidentität soll dieses Ziel erreicht werden. «Die Uefa Women’s Champions League ist ein eigenständiger Wettbewerb mit einer eigenen sportlichen und kommerziellen Struktur. Weshalb sollte sie nicht auch über eine eigene Hymne und Markenidentität verfügen?», sagte Nadine Kessler, Bereichsleiterin Frauenfussball bei der Uefa.

Viel mehr Geld als in der letzten Saison

Die neue Hymne ist aufgebaut wie die Hymne der Männer und wird in den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch gesungen. Sie soll alle Änderungen symbolisieren und den Spielerinnen einen tollen Augenblick bescheren, wenn sie aus dem Tunnel kommen.

Mit einem neuen finanziellem Verteilungssystem soll der Frauenfussball ausserdem aufgewertet werden. In der laufenden Saison sollen nach Angaben der Uefa, 24 Millionen Franken zur Verfügung gestellt werden. Dies ist vier Mal so viel wie zuvor. Als Startgeld erhält jeder der 16 teilnehmenden Vereine mindestens 434’000 Franken. Dieser Betrag ist fünf Mal höher als jener, welcher beim Erreichen des Achtelfinals zuvor ausgeschüttet wurde.

Viel Geld? Naja. Im Vergleich zu jenem der Männer ist der Betrag noch immer wenig. Zum Vergleich: Bei den Männern erhält jeder der 32 Clubs in der Gruppenphase eine Startprämie von 16,8 Millionen Franken. Der Champions-League-Sieger der Frauen darf insgesamt auf bis zu 1,5 Millionen Franken hoffen. Aber auch wenn es weniger Geld als bei den Männern ist, klar ist: Auf einen schönen Batzen dürfen sich die Frauen-Clubs und so auch die Servette-Frauen ohnehin freuen.