Abfall-Analyse: So viel Güsel produziert die Schweiz

Die Schweizer Bevölkerung produziert jährlich rund 700 kg Abfall pro Kopf – eine der grössten Mengen in Europa . Was landet am häufigsten im Abfall? Was könnte man eigentlich rezyklieren ? Wie viele Lebensmittel werden weggeworfen? Zur Beantwortung dieser Fragen ermittelt das Bundesamt für Umwelt (Bafu) alle zehn Jahre die Zusammensetzung des Kehrichts. Die Resultate der Untersuchung liefern Hinweise zum Konsumverhalten der Bevölkerung und seine Entwicklung. Ausserdem zeigt es, wie die Schweizer Abfallwirtschaft wirkt und wo es Verbesserungen braucht. «Würde die gesamte Welt im selben Ausmass wie die Schweiz konsumieren und wegwerfen, bräuchte es fast drei Planeten», sagt Bafu-Direktorin Katrin Schneeberger.

Harte und akribisch genaue Arbeit

Die Säcke werden auf dem Sortiertisch aufgeschlitzt und aussortiert. Der Güsel muss akribisch genau in 32 sogenannte Fraktionen unterteilt werden, wobei allein Nahrungsmittel in fünf verschiedene Kategorien aufzuteilen sind. Dies unter anderem auch in Hinblick auf die Klimabelastung. «Vor allem, wenn Fleisch weggeworfen wird, belastet es die Umwelt in hohem Masse», so Christen. Danach wird der Abfall gewogen und die Daten pro Gemeinde festgehalten.