Haarausfall: So viele Haare verlieren ist normal – ab da wirds zu viel

Wieso fallen Haare aus?

Um zu klären, wie viel Haarausfall normal ist , musst du verstehen, warum Haare sich überhaupt vom Kopf verabschieden. Lageder erklärt: «Der Lebenszyklus eines Haares umfasst drei Phasen: die Wachstumsphase, die zwischen zwei und sechs Jahren andauert, die Übergangsphase, die zwei bis vier Wochen geht, und die drei bis fünf Monate dauernde Phase des Ausfalls und der Regeneration.» In der letzten Phase fällt das Haar aus, dann lässt der Follikel ein neues Haar spriessen. Das passiert in deinem Leben zwischen zehn und 30 Mal für jedes Haar auf deinem Kopf.

Sind 100 Haare viel?

Die 100 Haare, die du angeblich am Tag verlierst, kommen nicht von irgendwo: «Insgesamt haben Menschen etwa 100’000 Haare auf dem Kopf», so der Experte. «Von denen sind rund zehn Prozent in der letzten Phase ihres Zyklus, der wiederum circa 100 Tage dauert. Rechnet man das herunter, kommt man auf etwa 100 Haare, die am Tag ausfallen.» Du musst dir also keine Sorgen machen, selbst wenn es noch etwas mehr sein könnten. Je nach der eigenen Haarmenge variiert auch der Haarverlust. Wie eine Strähne mit 97 Haaren aussieht, hat diese Tiktokerin für dich nachgezählt: