«Big Bang Theory»: So viel haben die Stars verdient

Darum gehts Zwölf Staffeln lang konnte man die Geschichte der vier Wissenschaftler Sheldon, Leonard, Howard und Raj in der Sitcom «The Big Bang Theory» verfolgen.

Die Show war für die Darsteller Jim Parsons (49), Kaley Cuoco (37) und Johnny Galecki (47) ein lukratives Engagement.

Die US-Website «Celebrity Net Worth» hat nun herausgefunden, wie sehr die Nerd-Sendung den Schauspielerinnen und Schauspielern das Portemonnaie gefüllt hat.

Videospiele, Superhelden und Wissenschaft waren der Lebensinhalt der vier Nerds Leonard, Sheldon, Howard und Raj, bis die Blondine Penny in der Wohnung gegenüber einzieht und das Leben des Quartetts auf den Kopf stellt. 15 Jahre lang durften die Fans der Erfolgsserie mit den Charakteren lachen, weinen und mitfiebern.

2019 fand dann «The Big Bang Theory» sein Serienende. Doch den Darstellerinnen und Darstellern bleibt die Sitcom in guter Erinnerung – besonders finanziell. So veröffentlicht «Celebrity Net Worth», wie viel die Stars der Comedyshow verdient haben.

160 Millionen für Sheldon Cooper

Jim Parsons war mit seiner Rolle als Sheldon Cooper nicht nur der Star der Show, er hat sich auch eine goldene Nase als narzisstisches Genie ohne Sozialkompetenz verdient. Schlappe 160 Millionen Dollar, also rund 150 Millionen Franken, soll der 49-Jährige in der ganzen Zeit verdient haben. Auch seine Kollegen Kaley Cuoco (37), welche die Nachbarin Penny spielte, und Johnny Galecki (47), der Sheldons Mitbewohner Leonard Hofstetter verkörperte, sind nicht leer ausgegangen. Beide sollen je 100 Millionen Dollar, also rund 94 Millionen Franken, im selben Zeitraum eingenommen haben.

«The Big Bang Theory»-Co-Stars verdienten weniger

Während die einen viel Geld schaufelten, verdienten andere deutlich weniger. So zum Beispiel Simon Helberg. Der 42-Jährige schlüpfte in der Serie in die Rolle des Ingenieurs Howard. Er soll am Ende der Show 55 Millionen Dollar, was umgerechnet rund 52 Millionen Franken entspricht, verdient haben. Dicht gefolgt – mit 45 Millionen Dollar, etwa 42 Millionen Franken – von seinem besten Serien-Freund Raj, der von Kunal Nayyar (41) verkörpert wurde.

Vom ganzen Cast sollen die Schauspielerinnen Mayim Bialik (47), in der Rolle von Sheldons Ehefrau Amy, und Melissa Rausch (42), welche Howards Ehefrau Bernadette spielte, mit 25 beziehungsweise 20 Millionen Dollar, also 23,5 und rund 19 Millionen Franken, am wenigsten verdient haben.