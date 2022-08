Neue Studie : So viel Hass wie Cristiano Ronaldo kriegt kein Star in der Premier League ab

1 / 4 Der portugiesische Superstar erhielt in der Hinrunde der vergangenen Saison 12’520 beleidigende Nachrichten. AFP Dies zeigt eine neue britische Studie von Ofcom und dem Alan Turing Institute. Auch Teamkollege Harry Maguire spürt viel Hass. Getty Images Tottenham-Superstar Harry Kane ebenso. AFP

Darum gehts Eine neue Studie zeigt, wie gross der Hass im Internet auf Fussballer ist.

Besonders Cristiano Ronaldo erhält viele beleidigende Nachrichten.

Die Untersuchung zeigt aber auch einen Lichtblick.

Superstar Cristiano Ronaldo sieht sich derzeit nahezu täglich in der Presse wieder. In den Berichten geht es hauptsächlich um Gerüchte, dass der 37-Jährige Manchester United unbedingt verlassen möchte. Zuletzt soll er bei einem Man-United-Testspiel das Stadion gar schon zur Halbzeit verlassen haben. Nun ist der Portugiese erneut ein grosses Thema – jedoch in einem anderen Zusammenhang.

So kriegt kein Spieler in der Premier League so viel Hass ab wie Cristiano Ronaldo. Dies zeigt eine neue britische Studie von Ofcom und dem Alan Turing Institute. Für die Untersuchung wurden in der ersten Hälfte der vergangenen Saison insgesamt 2,3 Millionen Twitter-Tweets untersucht – unter diesen befanden sich 60’000 Beleidigungen (3,5 Prozent). Und alleine ein Fünftel davon (12’520) betraf den portugiesischen Superstar. Fast 4000 entstanden an dem Tag, als bekannt wurde, dass der 37-Jährige zu Manchester United zurückkehrt.

In Top 10 sind 8 Man-Utd-Stars Cristiano Ronaldo (Man United) – 12’520 Harry Maguire (Man United) – 8954 Marcus Rashford (Man United) – 2557 Bruno Fernandes (Man United) – 2464 Harry Kane (Tottenham) – 2127 Fred (Man United) – 1924 Jesse Lindgard (Man United) – 1605 Jack Grealish (Man City) – 1538 Paul Pogba (Ex-Man-United) – 1446 David De Gea (Man United) – 1394 Infos: 13. August 2021 bis 24. Januar 2022, 2,3 Millionen untersuchte Tweets; Quelle: Ofcom

«Ergebnisse zeigen dunkle Seite des schönen Spiels»

Auf Platz zwei folgt mit Harry Maguire ein Ronaldo-Teamkollege. Der Captain von Man United erhielt besonders viel Hass, als er sich nach der 0:2-Pleite im November gegen Manchester City auf Twitter für die Leistung entschuldigte. 2903 Tweets mit Beschimpfungen waren die Folge. Überhaupt sind in den Top 10 acht Man-United-Stars zu finden. Der erste nicht bei United engagierte Spieler in dieser Liste ist Harry Kane auf Rang fünf (2127).

Als beleidigend wurden in der Studie sämtliche Tweets eingestuft, die Wörter, die verunglimpfend waren und explizit auf die Einzelperson abgesehen waren, enthalten. Also: Todesdrohungen, Hass wegen der Herkunft, Religion oder des Aussehens. «Diese Ergebnisse zeigen die dunkle Seite des schönen Spiels», sagt Kevin Bakhurst von Ofcom gegenüber der BBC. Dr. Bertie Vidgen vom Alan Turing Institute meint: «Diese krassen Ergebnisse zeigen, in welchem ​​Ausmass Fussballer in den sozialen Medien abscheulichen Beleidigungen ausgesetzt sind.»

Auch Xhaka und Lehmann spüren Hass

Wer hinter dem Hass steckt, kann die Studie nicht abschliessend erörtern. Die User können auf Twitter relativ anonym bleiben. Die 2,3 Millionen stammten von 854’667 Personen, beleidigende Posts setzten rund 50’000 User ab und das gleich mehrfach. Heisst: Der Hass stammte meist von den gleichen Personen. Immerhin: Bei der Untersuchung stellte sich auch heraus, dass 57 Prozent der Reaktionen positiv waren, 27 Prozent neutral, 12,5 Prozent kritisch. Im Vergleich zu den 3,5 Prozent, die beleidigend waren, ist das ermunternd. Vidgen hält dennoch fest: «Es muss mehr getan werden, sodass Spieler nicht Opfer von Missbrauch werden.»

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Studie Hass gegen Fussballer im Web untersucht. Im Frühjahr ergab etwa eine Untersuchung, dass besonders Granit Xhaka immer wieder üblem Fan-Hass zum Opfer fällt. In einem Monat wurde der Schweizer beispielsweise 1374 Mal beleidigt. Und auch Alisha Lehmann sprach zuletzt über Anfeindungen auf Social Media. Sie habe besonders viele Hass-Nachrichten erhalten, als sie mit Nati-Star Ramona Bachmann in einer Beziehung war, so Lehmann. «Als ich eine Frau gedatet habe, konnten das viele Leute nicht akzeptieren oder sagten: ‹Du bist jetzt keine von uns mehr.›»