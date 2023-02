Der Bund zahlt höhere Löhne als die Wirtschaft

Staatsangestellte verdienen im Schnitt mehr als Angestellte in ähnlichen Stellen in der Privatwirtschaft. Bild: Gemeindeverwaltung Orpund (BE).

Der Bund zahlt bekanntlich gut, sehr gut sogar, wie eine jüngst veröffentlichte Studie des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) an der Universität Luzern belegt. Gemäss der Studie verdienen Bundesangestellte nämlich 14’000 Franken und damit rund zwölf Prozent mehr als ihre statistischen Zwillinge aus der Privatwirtschaft. Dieser sogenannte Public-Private-Pay-Gap durchzieht sämtliche Verwaltungsebenen. Am höchsten ist er mit 11,6 Prozent in der Bundesverwaltung. Doch auch in den Kantons- und Gemeindeverwaltungen verdienen die Angestellten durchschnittlich noch 4,3 respektive 3,4 Prozent mehr.