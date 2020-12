Im ÖV gilt in der Schweiz seit 6. Juli eine generelle Maskenpflicht.

Die Staatsanwaltschaft Zug büsste den Mann nun mit 250 Franken. Dazu kommen Gebühren in gleicher Höhe.

Als die Transportpolizei den Mann später ohne Maske erwischte, zeigte sie diesen an.

In einem Zug von Zug nach Erstfeld mahnte die Transportpolizei einen Mann, eine Maske zu tragen.

Es passierte in einem Zug von Luzern nach Erstfeld: Die Transportpolizei entdeckte einen 46-jährigen Mann, der keine Maske trug. Sie forderte ihn auf, eine solche zu aufzusetzen, was er dann auch tat. Aber nur kurz: als die Polizisten nicht mehr da waren, soll er das Teil wieder vom Gesicht genommen haben, heisst es in einem Artikel von Zentralplus.