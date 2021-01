In Deutschland und in Österreich sind FFP2-Masken in der Öffentlichkeit teilweise obligatorisch. In der Schweiz ist eine solche Vorschrift noch kein Thema. Trotzdem sind die FFP2-Masken momentan sehr gefragt. «Wir haben im Januar doppelt so viele solcher Masken verkauft wie in den Monaten zuvor», sagt die Dr.-Andres-Apotheke Stadelhofen auf Anfrage von 20 Minuten.