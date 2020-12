In anderen Disziplinen sind die Pferde aber noch weitaus mehr wert.

Totilas wurde nur 20 Jahre alt. Vor wenigen Tagen ist das teuerste Dressurpferd an den Folgen einer Kolik verstorben . 2010 war das Tier für rund 11 Millionen Schweizer Franken gekauft worden – für ein Dressurpferd ist das Rekord.

Doch an andere Disziplinen im Reitsport kommt diese Summe nicht mal annähernd heran. Rennpferde beispielsweise sind um einiges höher im Kurs. Den Rekord hält Fusaichi Pegasus, für den vor 20 Jahren rund 110 Millionen Franken (umgerechnet mit dem damaligen Dollar-Kurs) ausgegeben wurden. Bei diesen Tieren werden stets grosse Hoffnungen in die Zucht gesetzt, also dass sie viele und genauso erfolgreiche Nachkommen hervorbringen. Dieser Plan geht allerdings nicht immer auf.