So viel kosten gestohlene Schweizer Kreditkarten im Dark Web

Die Schweiz liegt im Risiko-Ranking auf Platz 55 und damit im Mittelfeld, am tiefsten ist das Risiko in Russland. China liegt auf dem drittletzten Platz.

Für die Menschen in den untersuchten 98 Ländern sind die Risiken von Kreditkartendiebstahl und den damit verbundenen Cyberangriffen in Malta, Australien und Neuseeland am höchsten.

Der Durchschnittspreis für eine Schweizer Kreditkarte liege bei 6.68 Franken. Die wertvollsten sind mit durchschnittlich 10.17 Franken aus Dänemark. Bei den untersuchten Kreditkarten seien die USA mit fast 3,5 Millionen Karten am stärksten von Betrug betroffen, heisst es in der Studie.

Gezielte Angriffe auf angelsächsische Länder

