Immo-Preise – So viel kostet das Haus deines Nachbarn

Der Immo-Markt boomt. Seit Corona gehen die Preise durch die Decke . Das eigene Zuhause soll im Homeoffice schön sein, spätestens aber in der Quarantäne. Das Angebot an freien Häusern und Wohnungen ist entsprechend ausgetrocknet.

Nur für «ernsthaftes Kaufinteresse» gedacht

So lässt sich auch schauen, was die Häuser im eigenen Wohnquartier kosten. Das Tool ist laut Property-Captain-CEO Myriam Reinle aber nicht dafür gedacht, den Nachbarn auszuspionieren. «Wir wollen Unterstützung bieten für Leute mit ernsthaftem Kaufinteresse», sagt Reinle zu 20 Minuten. Datenschutz spiele eine grosse Rolle (siehe Box).

Die Eigentümerinnen und Eigentümer erfahren so, wie viel ihr Haus wert sein könnte. Viele leben in einer Immobilie, die eigentlich gar nicht mehr ihren Bedürfnissen entspricht. So spiele jeder sechste Eigentümer mit dem Gedanken, sein Eigenheim in den nächsten Jahren zu verkaufen, um etwas Geeigneteres zu kaufen.