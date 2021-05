Gebühren-Vergleich - So viel kostet dein Aussenplatz in der Beiz

Während der Corona-Pandemie war und ist vieles anders. Dazu gehören auch die Regeln zur Aussenbestuhlung. Viele Gemeinden erliessen in den vergangenen Wochen und Monaten grosszügige Sonderregeln, um den Wirtinnen und Wirten wegen der geschlossenen Innenräume entgegenzukommen. Die Stadt Basel dehnte die Bereiche, in denen die Aussenbestuhlung möglich ist, grosszügig aus . Bei zunehmender Besserung der epidemiologischen Lage dürfte mit den reduzierten Kosten aber bald Schluss sein.

Zürich sieben Mal teurer als Genf – Köniz verlangt gar nichts

Will ein Restaurantbetreiber den Bereich vor seiner Gaststätte bestuhlen, muss dies in den meisten Fällen bewilligt werden. Der Vergleichsdienst Comparis hat nun genauer unter die Lupe genommen, welche Kosten dabei in den Schweizer Städten anfallen. Das Resultat: Rund 13 Franken kostet der Quadratmeter in den 15 untersuchten Stadtzentren im Schnitt pro Monat. Die grösste Schweizer Stadt nimmt dabei einen unangefochtenen Spitzenplatz ein: Fast 60 Franken kostet der Quadratmeter in der Zürcher Innenstadt. Am günstigsten ist ein Platz im Zentrum von La-Chaux-de-Fonds. Die Bewilligung kostet dort nur 2.31 Franken.