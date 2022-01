Wohnen in grösseren Zentren boomt. Die Preise in Zürich oder Genf steigen daher – und klaffen schweizweit immer mehr auseinander.

Preisschere öffnet sich : So viel kostet die Mietwohnung in den grössten Schweizer Städten

Teurer Die Miete für eine 3,5-Zimmerwohnung ist im Mittel in Genf in fünf Jahren von 2410 Franken auf 2640 Franken gestiegen. Das zeigt eine Auswertung von Comparis. Teurer In Zürich blättert man für die gleiche Grösse aktuell 2411 Franken hin, 2017 waren es noch 2344 Franken. Günstiger In Lausanne kosten 3,5 Zimmer aktuell 1950 Franken, vor fünf Jahren waren es 2020 Franken.

Darum gehts In Städten zu wohnen, wird immer teurer, während es in kleinen Zentren günstiger wird.

Das zeigt eine Auswertung der zehn grössten Schweizer Städte von der Vergleichsplattform Comparis.

Am stärksten sind die Mieten in Genf und Luzern gestiegen.

Das teuerste Pflaster für Kleinwohnungen ist Zürich.

Die Preise für Mietwohnungen entwickeln sich in gegenläufige Richtungen. Während in grösseren Städten die Mieten immer mehr steigen, stagnieren oder sinken sie gar in kleineren Zentren. Das zeigt eine Analyse der Vergleichsplattform Comparis der zehn grössten Schweizer Städte.

Damit öffnet sich die Schere bei den Mietpreisen in den Schweizer Städten immer weiter. Am stärksten sind die Medianpreise in den vergangen fünf Jahren in Genf und Luzern gestiegen. Beim Median-Preis handelt es sich um einen Wert genau in der Mitte: Die eine Hälfte der Mieter zahlt demnach mehr, die andere weniger als den Medianpreis.

Teure Gross-Wohnungen

Bezahlte man 2017 in Genf für eine 4,5-Zimmer-Wohung mit 90 bis 120 Quadratmetern einen Medianpreis von 3360 Franken, sind es jetzt 3500 Franken. Das ist ein Anstieg von 4,2 Prozent.

Bei den 3,5-Zimmer-Wohnungen mit 70 bis 90 Quadratmetern liegt ebenfalls Genf mit einem Anstieg von 2410 Franken auf 2640 Franken an der Spitze – das ist ein Plus von 9,5 Prozent. Genf ist damit bei den grösseren Wohnungen die teuerste unter den zehn grössten Städten hierzulande.

In Luzern stieg der Preis für eine Zwei-Zimmer-Wohnung zwischen 45 und 55 Quadratmeter mit 4,8 Prozent am stärksten. Vor fünf Jahren zahlten Mieter im Mittel 1’240 Franken, jetzt sind es 1300 Franken

Kleinere Städte sind out

«Hauptgrund für die Entwicklung ist die Abwanderung von den kleineren Städten in die Grosszentren», sagt Comparis-Immobilienexperte Leo Hug. Von 2017 bis Ende 2020 sei die Einwohnerzahl von Genf um 9,7 Prozent gestiegen. In Zürich habe die Wohnbevölkerung im gleichen Zeitraum um 4,3 Prozent zugenommen.

Das teuerste Pflaster für Kleinwohnungen ist Zürich. In der Limmatstadt liegt der Medianpreis für eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit 45 bis 55 Quadratmetern aktuell bei monatlichen 1650 Franken. Das ist leicht mehr als in Genf mit 1610 Franken.

Der Grund dafür dürfte laut dem Comparis-Experten die Zahl der Personen sein, die alleine leben. So sei diese in den letzten Jahren in Genf kleiner geworden, während in Zürich das Gegenteil der Fall sei.

Lugano am günstigsten

Am stärksten gesunken sind die Mietpreise in Lugano (siehe Box). Für eine 4,5-Zimmerwohnung zahlen Mieterinnen und Mieter derzeit 1700 Franken, vor fünf Jahren waren es 200 Franken mehr. Das entspricht einem Rückgang von 10,5 Prozent. Auch bei Wohnungen mit zwei oder 3,5 Zimmern gingen die Mieten im Mittel um über elf Prozent zurück. Comparis geht in Lugano von weiter sinkenden Mieten aus.

Darum sind Mieten in Lugano günstig Bei Wohnungen mit 3,5 und 4,5 Zimmern ist Lugano die günstigste der zehn grossen Städte in der Schweiz. Comparis erklärt das mit dem dortigen Bevölkerungsrückgang. In den vergangen fünf Jahren schrumpfte die Bevölkerung in der Tessiner Stadt um 2,1 Prozent. Comparis-Experte Leo Hug sagt: «Die erhoffte wirtschaftliche Belebung durch schnellere Anbindung an die übrige Schweiz durch den Alpentransit ist bisher ausgeblieben. Das spiegelt sich im Bevölkerungsrückgang wider.» Hinzu kommt die geringere Kaufkraft der Menschen in Lugano und der relativ hohe Anteil von gemeinnützigem Wohnungsbau.

Für die Auswertung hat Comparis über 683’000 auf dem Portal aufgeschaltete Inserate aus den Jahren

2017 bis 2021 analysiert. Ausgewertet wurden Postleitzahlen mit einer Mindestanzahl von

zehn Inseraten pro Jahr.