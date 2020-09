Die teuersten Hunderassen

Hunde kosten bereits bei der Anschaffung unterschiedlich viel. Normalerweise werden Welpen für 500 und 1500 Franken verkauft. Doch für gewisse Hunderassen muss man richtig tief ins Portemonnaie greifen: So kostet ein Chow-Chow umgerechnet zwischen 2100 und 9100 Franken, wie «Extratipp.com» schreibt. Damit landet die chinesische Hunderasse aber erst auf Platz 5 der teuersten Hunde. Eine englische Bulldogge gibts für zwischen 2100 und 9700 Franken. Auf Platz 3 landet die sibirische Rasse Samojede: Der Preis für einen Welpen beträgt etwa 11’800 Franken. Der aus England kommende Cavalier King Charles Spaniel ist mit bis zu 15’000 Franken die zweitteuerste Hunderasse. Am teuersten sind Schäferhunde: Ein Welpe kann über 20’000 Franken kosten. Dabei ist der Schäferhund in einigen Kantonen als Listenhund eingetragen und darf nur unter bestimmten Auflagen gehalten werden.