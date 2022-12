Top 20: Das sind die grössten Skigebiete in der Schweiz

Top 20 : So viel kostet ein Tag Skifahren in den 20 grössten Schweizer Skigebieten

1 / 20 Savognin (GR), 73,5 Pistenkilometer Skiresort.ch Titlis – Engelberg (OW), 80 Pistenkilometer Skiresort.ch Villars, Gryon, ​Les Diablerets (VD), 84 Pistenkilometer Alpesvaudoises.ch

Darum gehts Das Quatre Vallées im Wallis ist das grösste Skigebiet, das sich ganz auf Schweizer Boden befindet.

Noch grösser ist der Skiort Les Portes du Soleil, der sich bis nach Frankreich erstreckt.

Auch das drittgrösste Skigebiet der Schweiz – das autofreie Zermatt – liegt im Wallis.

Es gibt nur wenige Länder, die für Wintersportbegeisterte mehr zu bieten haben als die Schweiz. Das sind die grössten Skigebiete nach Pistenkilometern im Land laut Ranking der Website «Skiresort».

Platz 20 – Savognin (GR)

Skiresort.ch

Savognin liegt in Surses (Oberhalbstein) im Kanton Graubünden. Das Skigebiet lockt mit 73,5 Kilometern Pisten und liegt auf einer Höhe von 1168 bis 2713 Metern. Die Abfahrten sind bis zu elf Kilometer lang und haben eine Höhendifferenz von bis zu 1500 Metern. Für Kinder gibt es eine eigene Piste und ein Skiparadies.

Preis einer Tageskarte laut Website: (Anfrage gestellt am 2.12.2022)

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Erwachsene: 63 Franken

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Jugendliche: 58 Franken

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Senior: 61 Franken

Platz 19 – Titlis – Engelberg (OW)

Skiresort.ch

Titlis – Engelberg gehört mit rund 80 Kilometern Pisten zu den grössten Skigebieten in der Zentralschweiz, wobei der höchste Gipfel knapp über 3000 Meter hinausragt. Von Engelberg starten die Bahnen hinauf zum Trübsee und nach Stand. Dank Gletscher und technischer Beschneiung dauert die Saison rund acht Monate.

Preis einer Tageskarte laut Website: (Anfrage gestellt am 2.12.2022)

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Erwachsene: 59 Franken

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Jugendliche: 45 Franken

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Senior: 53 Franken

Platz 18 – Villars, Gryon, ​Les Diablerets (VD)

Wikipedia/Cable1/Gemeinfrei

Im Skigebiet im Kanton Waadt gibt es rund 84 Pistenkilometer auf 1224 bis 2120 Metern. Es erstreckt sich von Gryon über Villars-sur-Ollon bis nach Les Diablerets. Im Wintersportgebiet am Südostrand des schweizerischen Chablais finden sich spektakuläre Ausblicke auf die Dreitausender der Waadtländer Alpen.

Preis einer Tageskarte laut Website: (Anfrage gestellt am 2.12.2022)

1 Tag Region Alpes Vaudoises am Samstag, 17.12.2022, Erwachsene: 79 Franken

1 Tag Region Alpes Vaudoises am Samstag, 17.12.2022, Jugendliche: 71 Franken

1 Tag Region Alpes Vaudoises am Samstag, 17.12.2022, Senior: 71 Franken

Platz 17 – Adelboden Lenk (BE)

Skiresort.ch

Adelboden ​Lenk im Berner Oberland lockt mit 86 Kilometern Pisten auf einer Höhe von 1260 bis 2200 Metern. Für Abwechslung sorgen ein Snowpark und eine Piste, auf der du deine Geschwindigkeit messen lassen kannst. Ein weiteres Highlight ist die Skimovie-Rennstrecke auf dem Weltcup-Hang Chuenisbärgli.

Preis einer Tageskarte laut Website: (Anfrage gestellt am 2.12.2022)

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Erwachsene: 67 Franken

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Jugendliche: 49 Franken

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Senior: 63 Franken

Platz 16 – Winterdestination Gstaad (BE)

Skiresort.ch

88,9 Pistenkilometer auf 948 bis 2011 Metern über Meer: Das bietet Gstaad im Berner Oberland. Die Pisten zum Skifahren und Snowboarden sind zum grossen Teil blau, unterhalb der Hornfluh, am Rinderberg und vom Parwengesattel nach St. Stephan gibt es aber auch mittelschwere und schwierige Abfahrten.

Preis einer Tageskarte laut Website: (Anfrage gestellt am 2.12.2022)

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Erwachsene: 79 Franken (58 Franken für Frühbucher)

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Jugendliche: 65 Franken (46 Franken für Frühbucher)

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Senior: 72 Franken (53 Franken für Frühbucher)

Platz 15 – Parsenn – Davos Klosters (GR)

Skiresort.ch

Das Skigebiet Parsenn – Davos Klosters im Kanton Graubünden bietet 95,5 Kilometer Pisten. Die längste Abfahrt der Region führt vom Weissfluhgipfel bis nach Küblis und lockt mit zwölf Kilometern Fahrvergnügen. Die Rhätische Bahn bringt die Wintersportler von dort aus wieder nach Klosters oder Davos zurück.

Preis einer Tageskarte laut Website: (Anfrage gestellt am 2.12.2022)

1 Tag ganzes Gebiet am Samstag, 17.12.2022, Erwachsene: 80 Franken

1 Tag ganzes Gebiet am Samstag, 17.12.2022, Jugendliche: 55 Franken

1 Tag ganzes Gebiet am Samstag, 17.12.2022, Senior: kein Seniorentarif auf Website

Platz 14 – Saas-Fee (VS)

Skiresort.ch

In Saas-Fee im Wallis kann man ganz hoch hinauf: Der höchste Gipfel liegt auf 3573 Metern über Meer – so ist Skifahren und Snowboarden sogar im Sommer möglich. Das autofreie Wintersportgebiet mit rund 100 Pistenkilometern ist von 18 Viertausendern umgeben, was für eine imposante Kulisse sorgt.

Preis einer Tageskarte laut Website: (Anfrage gestellt am 2.12.2022)

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Erwachsene: 79 Franken

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Jugendliche: 67 Franken

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Senior: kein Seniorentarif auf Website

Platz 13 – Kleine Scheidegg, Männlichen – Grindelwald, ​Wengen (BE)

Skiresort.ch

Die Jungfrau-Region bietet 102 Pistenkilometer und ein einzigartiges Panorama mit Eiger, Mönch und Jungfrau. Das Gebiet liegt auf einer Höhe von bis zu 2400 Metern. Von Grindelwald führen eine Zahnradbahn auf die Kleine Scheidegg, eine weitere Bahn zum Eigergletscher und eine Gondelbahn auf den Männlichen.

Preis einer Tageskarte laut Website: (Anfrage gestellt am 2.12.2022)

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Erwachsene: 75 Franken

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Jugendliche: 45 Franken

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Senior: 68 Franken

Platz 12 – Aletsch Arena (VS)

Skiresort.ch

In der Aletsch Arena gibt es über 104 Kilometer Pisten auf einer Höhe von 1845 bis 2869 Metern über Meer. Von den Talgemeinden Mörel, Betten Talstation oder Fiesch dauert die Fahrt mit den Seilbahnen zwischen sieben und zehn Minuten zu den autofreien Ferienorten Riederalp, Bettmeralp und Fiescheralp.

Preis einer Tageskarte laut Website: (Anfrage gestellt am 2.12.2022)

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Erwachsene: 48 Franken

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Jugendliche: 40 Franken

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Senior: kein Seniorentarif auf Website

Welches dieser Skigebiete ist dein Favorit? Les Portes du Soleil (VS) Quatre Vallées (VS) Zermatt – Matterhorn (VS) Silvretta Arena – ​Samnaun, Ischgl (GR) Arosa Lenzerheide (GR) Laax, Flims, Falera (GR) St. Moritz – Corviglia (GR) Crans-Montana (VS) Obersaxen, Mundaun,​ Val Lumnezia (GR) Corvatsch, ​Furtschellas (GR) Grimentz, Zinal (VS) Aletsch Arena (VS) Kleine Scheidegg, Männlichen – Grindelwald, ​Wengen (BE) Saas-Fee (VS) Parsenn – Davos Klosters (GR) Winterdestination Gstaad (BE) Adelboden, Lenk (BE) Villars, Gryon, ​Les Diablerets (VD) Titlis – Engelberg (OW) Savognin (GR) Ich kenne keines dieser Skigebiete.

Platz 11 – Grimentz, Zinal (VS)

Youtube/Val d'Anniviers

Das Skigebiet Grimentz/​Zinal befindet sich im Val d’Anniviers im Wallis. Er erstreckt sich über 115 Pistenkilometer auf einer Höhe von 1570 bis 2900 Metern. Das Wintersportgebiet ist umgeben von den Viertausendern Bishorn, Weisshorn, Zinalrothorn, Obergabelhorn und Dent Blanche.

Preis einer Tageskarte laut Website: (Anfrage gestellt am 2.12.2022)

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Erwachsene: 68 Franken

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Jugendliche: 58 Franken

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Senior: 61 Franken

Platz 10 – Corvatsch, ​Furtschellas (GR)

Skiresort.ch

Das Skigebiet Corvatsch/​Furtschellas im Engadin lockt mit 120 Kilometern Pisten und zwei Kilometern Skirouten. Der höchste Punkt liegt auf rund 3300 Metern über Meer, es ist die höchstgelegene Bergstation Graubündens. Die Abfahrt nach St. Moritz ist rund neun Kilometer lang.

Preis einer Tageskarte laut Website: (Anfrage gestellt am 2.12.2022)

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Erwachsene: 73 Franken

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Jugendliche: 48 Franken

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Senior: kein Seniorentarif auf Website

Platz 10 – Obersaxen, Mundaun,​ Val Lumnezia (GR)

Skiresort.ch

Das Skigebiet in der Region Obersaxen, Mundaun, Val Lumnezia befindet sich in der Ferienregion Surselva in Graubünden und erstreckt sich über rund 120 Pistenkilometer. Der höchste Punkt liegt auf 2310 Metern. Die Rundsicht im Skigebiet reicht bis hin zu den Walliser und Österreicher Alpen.

Preis einer Tageskarte laut Website: (Anfrage gestellt am 2.12.2022)

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Erwachsene: 63 Franken

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Jugendliche: 48 Franken

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Senior: 57 Franken

Platz 8 – Crans-Montana (VS)

Skiresort.ch

Crans-Montana liegt auf einem Sonnenplateau hoch über dem Rhônetal im Wallis und bietet 140 Kilometer Pisten. Der höchste Punkt liegt auf 2927 Metern. Das Skigebiet im französischsprachigen Teil des Wallis bietet Abfahrten aller Schwierigkeitsgrade. Von Sierre im Rhônetal fährt eine Standseilbahn auf die Hochebene.

Preis einer Tageskarte laut Website: (Anfrage gestellt am 2.12.2022)

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Erwachsene: 89 Franken (71 für Frühbucher)

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Jugendliche: 89 Franken (71 für Frühbucher)

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Senior: kein Seniorentarif auf Website

Platz 7 – St. Moritz – Corviglia (GR)

Skiresort.ch

St. Moritz – Corviglia liegt im Engadin und bietet rund 155 Pistenkilometer. Das Wintersportgebiet liegt auf einer Höhe von 1735 bis 3057 Metern. Es wirbt mit dem «Champagnerklima» der Engadiner Hochebene und zieht viele internationale Gäste an. 1928 und 1948 hielt St. Moritz die Olympischen Winterspiele ab.

Preis einer Tageskarte laut Website: (Anfrage gestellt am 2.12.2022)

1 Tag am Samstag im Skigebiet Corviglia, 17.12.2022, Erwachsene: 69.5 Franken

1 Tag am Samstag im Skigebiet Corviglia, 17.12.2022, Jugendliche: 46 Franken

1 Tag am Samstag im Skigebiet Corviglia, 17.12.2022, Senior: kein Seniorentarif auf Website

Platz 6 – Laax, Flims, Falera (GR)

Skiresort.ch

Laax/​Flims/​Falera im Graubünden gehört mit 197 Pistenkilometern zu den grössten Schweizer Skiorten. Der höchste Gipfel überragt 3000 Meter. Das Skigebiet befindet sich oberhalb der Orte Laax, Flims und Falera im Bündner Oberland. Das Gebiet hat sich auch mit Snowparks und einer Superpipe einen Namen gemacht.

Preis einer Tageskarte laut Website: (Anfrage gestellt am 2.12.2022)

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Erwachsene: 63 Franken

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Jugendliche: 42 Franken

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Senior: 56.50 Franken

Platz 5 – Arosa Lenzerheide (GR)

Skiresort.ch

Das Skigebiet Arosa Lenzerheide in Graubünden lockt mit 225 Pistenkilometern, die zwischen 1229 und 2865 Metern über Meer liegen. Zwischen weissen Wäldern und gefrorenen Seen lädt die tief verschneite Landschaft zum Verweilen ein, egal, ob beim Skifahren, Winterwandern, Langlaufen oder Schlitteln.

Preis einer Tageskarte laut Website: (Anfrage gestellt am 2.12.2022)

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Erwachsene: 55 Franken

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Jugendliche: 55 Franken

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Senior: kein Seniorentarif auf Website

Platz 4 – Silvretta Arena – ​Samnaun, Ischgl (GR)

Skiresort.ch

Die Silvretta Arena zieht sich vom Val Müstair in Graubünden bis nach Paznaun-Ischgl in Österreich und bietet über 239 Pistenkilometer. Das Wintersportgebiet liegt auf einer Höhe von 1360 bis 2872 Metern. Abrunden lässt sich der Skitag durch zahlreiche Après-Ski-Bars im Skigebiet.

Preis einer Tageskarte laut Website: (Anfrage gestellt am 2.12.2022)

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Erwachsene: 67 Franken

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Jugendliche: keine Jugendtarife auf Website

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Senior: 67 Franken

Platz 3 – Zermatt – Matterhorn (VS)

Skiresort.ch

Das autofreie Skigebiet Zermatt – Matterhorn im Wallis erstreckt sich über 322 Pistenkilometer und ragt bis auf eine Höhe von 3899 Metern über Meer hinauf. Damit ist es das höchstgelegene Skigebiet der Alpen. Es bietet einen beeindruckenden Blick auf das Matterhorn und dehnt sich bis nach Italien aus.

Preis einer Tageskarte laut Website: (Anfrage gestellt am 2.12.2022)

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Erwachsene: 83 Franken

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Jugendliche: 71 Franken

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Senior: kein Seniorentarif auf Website

Platz 2 – Quatre Vallées (VS)

Skiresort.ch

Das Quatre Vallées im Wallis umfasst die Orte Verbier, La Tzoumaz, Nendaz, ​Veysonnaz und ​Thyon. Es ist mit 412 Pistenkilometern der grösste Skiort, der sich ganz auf Schweizer Boden befindet. Überragt wird die Skiarena vom 3330 Meter hohen Mont-Fort. Ein grosser Teil der Hänge liegt oberhalb der Baumgrenze.

Preis einer Tageskarte laut Website: (Anfrage gestellt am 2.12.2022)

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Erwachsene: 82 Franken (73.80 Franken für Frühbucher)

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Jugendliche: 70 Franken (63 Franken für Frühbucher)

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Senior: unklar (Website zeigt 0 Franken an)

Platz 1 – Les Portes du Soleil (VS)

Skiresort.ch

Les Portes du Soleil ist mit 580 Pistenkilometern einer der grössten Skiorte der Welt, wobei sich viel davon nicht in der Schweiz, sondern in Frankreich befindet. Auf Schweizer Boden liegen Champéry, Morgins, Torgon, Les Crosets und Champoussin im Val-d’Illiez. Der höchste Gipfel ragt 2254 Meter in die Höhe.

Preis einer Tageskarte laut Website: (Anfrage gestellt am 2.12.2022)

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Erwachsene: unklar, je nach Gebiet anders

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Jugendliche: unklar, je nach Gebiet anders

1 Tag am Samstag, 17.12.2022, Senior: unklar, je nach Gebiet anders

Übrigens: Skifahren ist in der Schweiz auch für weniger als zehn Franken möglich, zum Beispiel in Dietikon (ZH), Les Prévondes (VS) und La Brévine (NE) – das sind einige der kleinsten Skigebiete in der Schweiz.

Winterparadies Schweiz In der Schweiz gibt es laut dem Verband Seilbahnen Schweiz rund 2434 eidgenössisch oder kantonal bewilligte Anlagen, darunter 753 Schlepplifte, 470 Kleinskilifte, 352 Sesselbahnen, 299 Förderbänder, 252 Kleinseilbahnen, 139 Kabinenumlaufbahnen, 115 Pendelbahnen und 54 Standseilbahnen. Die meisten davon stehen im Wallis (570) und im Kanton Graubünden (517). 2021 transportierten die Anlagen in der Schweiz rund 935’421 Personen pro Stunde.