Sofia Richie: So viel kostet ein Zimmer in ihrem Hochzeitshotel

Darum gehts Sofia Richie und Elliot Grainge haben am Wochenende den Bund fürs Leben geschlossen.

Das Paar wählte als Hochzeitslocation das Hotel du Cap-Eden-Roc in Antibes an der französischen Riviera.

Dabei handelt es sich um die Grande Dame der Unterkünfte an der Côte d'Azur, die seit Jahrzehnten Berühmtheiten zu ihren Gästen zählt.

In einem massgeschneiderten Hochzeitskleid von Chanel schritt Sofia Richie (24) am Samstag vor den Altar, um Elliot Grainge (30) zu ihrem Ehemann zu nehmen. Als Location für ihre extravagante Feier wählten die Tochter von Lionel Richie (73) und der Sohn von Universal-Chef Lucian Grainge (63) das Hotel du Cap-Eden-Roc in Antibes.

Das Anwesen an der französischen Rivera ist hochkarätige Gäste gewohnt. Regelmässig steigen Schauspielerinnen und Schauspieler, Staatschefinnen und Staatschefs, Rockstars, Mitglieder aus Königsfamilien und Millionäre sowie Milliardäre ab.

So etwa Monica Bellucci (58), Julianne Moore (62), Nicole Kidman (55), Robert De Niro (79), Kate Moss (49) und Madonna (64) – um nur einige wenige Namen zu nennen. Marlene Dietrich startete ihre Affäre mit Joseph P. Kennedy gemäss dem «The Gentlemans Journal» während des Sommers im Jahr 1938, genau in dem Moment, als der Herzog und die Herzogin von Windsor, Edward VIII und Wallis Simpson, mit einem Aufenthalt ihre Reise um die Welt nach der Abdankung als König von Grossbritannien begannen.

Prominente Geschichten im Nobelhotel

Die Wände des Hauses könnten zahlreiche Geschichten über jene hochkarätigen Stars dieser Welt erzählen, die bereits im Luxushotel nächtigten. Als Johnny Depp (59) und Kate Moss noch ein Paar waren, sollen sie volltrunken die Möbel ihres Zimmers demoliert haben. Am Morgen danach wurden sie um ihre Abreise gebeten. Oder wie Maddox Jolie-Pitt (21) mit Kindern, die er am Pool kennen lernte, seinen Geburtstag feierte.

Ursprünglich war das 1863 als privates Herrenhaus erbaute Anwesen ein Rückzugsort für Schriftsteller und Künstler. Marc Chagall skizzierte am Pool, Ernst Hemingway war Stammgast in der Bar des Hotels. 1889 eröffnete es als luxuriöses Winterdomizil für reiche Engländer und Russen, 1914 dann auch erstmals in der Sommersaison.

Seit mehr als 50 Jahren gehört das Haus mit 118 Gästezimmern und drei Privatvillen nun zur Oetker Collection. Den Kauf soll Rudolf Oetker am Telefon getätigt haben. Während der Filmfestspiele von Cannes ist das Hotel du Cap-Eden-Roc der Austragungsort der berühmten amfAR-Gala.

Viel Luxus für viel Geld

Sofern man es überhaupt schafft, eine Reservierung in dem glamourösen Hotel zu bekommen, muss man tief ins Portemonnaie greifen. 650 Franken kostet ein Doppelzimmer – in der Nebensaison. In der Hauptsaison muss man für ein Standardzimmer ab 1800 Franken pro Nacht zahlen. Eine Suite kostet zwischen 2900 bis 11’000 Franken. In der Villa Eleana fängt der Übernachtungspreis bei 22’000 Franken an, etwas günstiger ist die Villa Les Cèdres mit 16’000 Franken.

Neu hat das Hotel die Villa Sainte-Anne mit Blick auf die Bucht von Juan-les-Pins eröffnet, die mit fünf Schlafzimmern, einem Fitnesscenter und einer ausgebauten Küche besticht. Der Übernachtungspreis beginnt hier bei umgerechnet 25’000 Franken samt Butlerservice.