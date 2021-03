Wir fragen dich jetzt nicht, wann du zuletzt auf einem Konzert warst, weil du sonst garantiert in Tränen ausbrichst und dir dein Make-up versaust. Wir sagen dir aber, dass wir dir am Donnerstagabend eine hübsche Portion Schweizer Volltollmusik auf den Screen knallen – nur den Schweiss anderer Menschen und Bier musst du dir selbst besorgen.

Benjamin Amaru , Pilar Vega , Acid Amazonians und La Colère spielen im Rahmen des digital stattfindenden M4Music-Festivals kurze Showcase-Gigs, die zwar vorab aufgezeichnet wurden (wie willst du nämlich in der aktuellen Situation vier Acts innerhalb einer Stunde auftreten lassen und aneinander vorbeibringen? Eben), aber jetzt im Rahmen des Festival-Livestreams erstmals gezeigt werden. Und zwar hier oben in diesem Artikel.

Das Programm dauert bis 20.30 Uhr und am Freitagabend ab 19 Uhr gibt es erneut vier Showcases, nochmals zwei Demotape-Clinic-Kategorien und: die Verkündung des Demo of the Year, also des neuen Schweizer Songs des Jahres.