So viel Lohn bekommt der Chef oder die Chefin deiner Krankenkasse

Platz 9: Thomas Harnischberg, KPT CEO-Lohn 2022: 524’000 CEO-Lohn 2017: 519’000 plus ein Prozent

Im Herbst droht die nächste Prämienexplosion . Während die Gesundheitskosten in den letzten Jahren stark zugenommen haben (siehe Box), müssen immer mehr Menschen in der Schweiz wegen höherer Krankenkassenkosten, Miete und Inflation sparen.

Gleichzeitig steigen die Löhne der Krankenkassen-CEOs zum Teil deutlich. 956’486 Franken bekam Topverdiener Andreas Schönenberger von der Sanitas im letzten Jahr. Das ist mehr als doppelt so viel, wie Sanitas vor fünf Jahren dem Vorgänger zahlte, wie eine Auswertung der Geschäftsberichte von «CH Media» zeigt.

Auch für Groupe-Mutuel-Chef Thomas Boyer gabs über 50 Prozent mehr Lohn als vor fünf Jahren. In der Bildstrecke oben siehst du die Löhne der bestverdienenden Krankenkassen-CEOs.

Wegen dieser starken Lohnsprünge will die Politik nun reagieren. Nach mehreren gescheiterten Vorstössen stimmte die Gesundheitskommission im Ständerat am Montag einer parlamentarischen Initiative von SP-Nationalrat Baptiste Hurni zu. Der Nationalrat nahm die Initiative ebenfalls an.