Milliardensalär nach Verlusten - So viel Lohn kriegen die CEOs trotz der Pandemie

So entsteht ein CEO-Lohn

CEOs bekommen typischerweise eine Grundvergütung sowie variable Lohnanteile. Der variable Teil ist besser bekannt als Bonus. Boni können an bestimmte Ziele geknüpft werden – sie werden beispielsweise nur ausgezahlt, wenn die Firma einen bestimmten Umsatz oder Gewinn erreicht. Schafft die Führungsperson es nicht, diese Ziele zu erreichen, sinkt der Bonus. In vielen Fällen werden den Managern auch Aktien oder Aktienoptionen der eigenen Firma angeboten. Sollte der Kurs an der Börse steigen, kann der CEO so sein Vermögen vergrössern. Durch diese Koppelung des Aktienkurses an die Vergütung der Manager erhoffen sich die Firmen eine bessere Leistung.