5 bis 20 Prozent – so viel teurer sind Sommerferien bei Tui

Konstant geblieben seien die Preise in Asien und der Türkei. «Die Flugpreise nach Asien sind hoch, aber die Unterkünfte günstiger», so von Czapiewski.

Die höchste Preissteigerung mit 15 bis 20 Prozent gebe es in den USA und Ozeanien. In den USA habe die Pandemie die Hotelpreise nach oben getrieben. Ausserdem sei das Angebot an Mietwagen und Wohnmobilen immer noch knapper als vor Corona. Die Preise für Inlandflüge in den USA seien zwar tief geblieben, aber die europäischen Airlines hätten wegen geringer Kapazitäten hohe Preissteigerungen.