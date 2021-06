Lohnvergleich - So viel mehr verdienen deine Chefs als du

Zürcher verdienen am meisten

Je nachdem, wo gearbeitet wird, gibt es mehr Geld, wie die Studie zeigt. So verdienen Chefs in Zürich, gefolgt von Basel-Stadt, der Zentralschweiz und der Genferseeregion am meisten. Am wenigsten Lohn gibt es im Tessin, in der Ostschweiz und im Wallis. Die Kantone Bern, Aargau und Solothurn bewegen sich beim Lohn im Mittelfeld.