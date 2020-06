Lohnvergleich

So viel mehr verdient dein Chef als du

Trotz Corona-Krise wachsen die Kaderlöhne in der Schweiz an. Ein Überblick, wie viel Geld die Chefetage im Vergleich zu den normalen Mitarbeitern nach Branche verdient.

Mitarbeiter in der Spedition verdienen zwischen 3600 und 4900 Franken im Monat. Der Lohn eines Spedition-Leiters kann bis zu 12’300 Franken im Monat verdienen.

Ein Lagerist verdient in der Schweiz zwischen 4100 und 6300 Franken pro Monat. Der Lohn eines Lagerleiters kann bis zu 11’000 Franken monatlich betragen.

Die Schweizer Wirtschaft leidet unter den Folgen der Corona-Pandemie. Trotzdem wachsen die Löhne auf der Chefetage in der Schweiz auch dieses Jahr an: Personen mit Kaderfunktionen dürfen sich über knapp 1 Prozent mehr Lohn freuen. Das zeigt die Kadersalärstudie der Beratungsfirma Kienbaum und der «Handelszeitung».

So verdient ein erfahrener IT-Boss rund 225’000 Franken pro Jahr. Ein Finanzchef erreicht jährlich sogar ein Salär von bis zu 230’000 Franken. Gerechnet mit zwölf Monatslöhnen landet damit mindestens dreimal so viel Geld auf dem Konto eines Leiters für Finanz- und Rechnungswesen als eines Finanz- und Versicherungsmitarbeiters, wie ein Blick in das Lohnbuch 2020 zeigt.