Autonarren aufgepasst: So viel müsst ihr für das Kennzeichen «BE 9» hinblättern 

Wer künftig mit dem Kennzeichen «BE 9» herumkurven will, muss tief in die Tasche greifen.

Wechseln im Kanton Bern tiefe und besonders attraktive Nummernschilder den Besitzer oder die Besitzerin, geschieht dies für gewöhnlich über die Online-Auktionen des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamtes (SVSA). «BE 5» spülte so im Dezember 2018 satte 151’000 Franken in die Staatskasse. Der Verkauf von «BE 11» brachte immerhin 50’000 Franken ein.

«BE 9» hingegen wird derzeit auf Tutti.ch feilgeboten: 229’000 Franken muss hinblättern, wer das Stück Blech mit den Wappen, dem Kantonskürzel und der Quadratzahl sein Eigen nennen will. «Es gibt eine Vielzahl an wunderschönen Fahrzeugen im Kanton Bern, jedoch nur neun einstellige Autokennzeichen», preist Inserent Gaël Kratochvil sein Verkaufsobjekt an.

Der erste Verkaufsversuch scheiterte

Bern: Nummernschild-Verkauf an Dritte erlaubt

Doch darf Kratochvil die einstellige Autonummer, die sein Schwiegervater einst günstig erwarb (ursprünglich wurden im Kanton Bern sämtliche ein- bis dreistelligen Nummern an Fahrzeuge des berufsmässigen Personentransports vergeben), für ein Vermögen weiterverkaufen? Ja, darf er. Denn anders als in Kantonen wie beispielsweise Zürich, St. Gallen, Luzern oder Wallis, wo das Abtreten von Autokennzeichen nur unter Familienangehörigen und Ehepartnern möglich ist, dürfen Kontrollschilder im Kanton Bern auch an Dritte verkauft werden. So finden sich in den einschlägigen Verkaufsportalen denn auch weitere Berner Kontrollschilder mit tiefen Nummern und speziellen Zahlenkombinationen: Auf Tutti beispielsweise gibts «BE 30» für 65’000 Franken, «BE 111111» für 4800 Franken.