So viel kosten Haustiere im Schnitt pro Jahr.

Seit der Corona-Krise verbringen die Schweizer mehr Zeit zu Hause. Bei vielen hat das den Wunsch nach einem Haustier verstärkt. Das zeigt die erhöhte Nachfrage bei Tierschutzorganisationen und Tierheimen . Neben Zeit braucht es aber auch Geld für ein Haustier. So kostet beispielsweise ein Hund bis zu 4000 Franken im Jahr.

Neben dem Kaufpreis fallen einige Kosten an: Die Tiere brauchen Futter, Impfungen und Pflege. Dabei können sich Tierarztkosten schnell auf mehrere Tausend Franken belaufen. Während Fische relativ günstig im Unterhalt sind, müssen Pferdebesitzer tief ins Portemonnaie greifen.

Tiere per Mausklick kaufen

Problematisch sei, dass Tiere fast per Mausklick im Internet bestellt werden können. Doch von Spontankäufen rät der Tierschutz dringend ab. «Vor der Anschaffung eines Haustieres muss man sich bewusst machen, was das Tier braucht und ob man sich das leisten kann.»

80’000 Franken für mittellose Besitzer

Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass Haustierbesitzer in finanzielle Nöte geraten. Eine Tierarztrechnung kann dann vielleicht nicht mehr beglichen werden. «Deshalb gibt es Fonds, die Tierbesitzer unterstützen», sagt Sandmeier.

So stellte der STS letztes Jahr 80’000 Franken für mittellose Tierbesitzer zur Verfügung. Das soll verhindern, dass Tiere aus Geldgründen eingeschläfert oder weggegeben werden. Dabei handle es sich aber stets um Besitzer, die ihre Haustiere lieben und unverschuldet in Geldnot geraten sind.

Aussetzen ist Tierquälerei

Wer Ende Monat einfach mal knapp bei Kasse ist, sei kein Kandidat für den Fonds. «Leider kommt es dann auch vor, dass Tiere ausgesetzt werden», so Sandmeier. Nagetiere und Katzen seien die häufigsten Findeltiere in der Schweiz. Wobei Katzen öfters auch freiwillig von zu Hause Reissaus genommen haben.

Auch Reptilien würden gerne in der Natur ausgesetzt: «Besonders häufig werden Schildkröten in Seen gefunden.» Doch das Aussetzen von Haustieren ist Tierquälerei und strafbar: «Jedes Tier, das aus dem gewohnten Umfeld gerissen und allein zurückgelassen wird, leidet.»