vor 45min

Ausbaufähig So viel Potenzial hat Solarenergie in der Schweiz

Bis zu 40-mal mehr Strom aus Solarenergie: Die vermehrte Nutzung der Kraft der Sonne ist eine der einfachsten Klimaschutzmassnahmen.

von Stephanie Sigrist

Das Bundesamt für Energie schätzt das Produktionspotenzial auf Schweizer Dächern und Fassaden auf 67 Terawattstunden pro Jahr. FREI

Mit der Annahme der Energiestrategie 2050 hat sich die Schweiz auf den Weg in eine Energiezukunft gemacht, in der Energie effizienter genutzt und nachhaltiger sowie unabhängiger vom Ausland produziert wird. Bis 2035 soll der durchschnittliche Energieverbrauch in der Schweiz pro Person gegenüber dem Basisjahr 2000 um 43 Prozent gesenkt werden, während gleichzeitig die Produktion von Strom aus erneuerbaren Energien wie Solarenergie, Windkraft, Biomasse und Erdwärme auf 14,5 Terawattstunden gesteigert werden soll. Bis 2050 ist das Ziel, aus den sogenannt neuen erneuerbaren Energien gar 24 Terawattstunden Elektrizität zu produzieren. Mit den Bemühungen im Klimaschutz und der Dekarbonisierung gewinnt der Stromsektor an Bedeutung. Das heisst, dass mit einem Verzicht auf fossile Energien wie Erdöl – beispielsweise in den Bereichen Verkehr und Gebäude – der Strombedarf steigt. Der Ausbau erneuerbarer Energien ist die einfachste aller Klimaschutzmassnahmen. Denn die Sonne ist eine unerschöpfliche Energiequelle und Solarenergie – wie alle erneuerbaren Energieformen – deutlich umwelt- und klimaschonender als fossile Brennstoffe.

Rund 60 Prozent der schweizweit verbrauchten Elektrizität stammen heute aus erneuerbaren Energien. Dies ist hauptsächlich der Wasserkraft zu verdanken. Neue erneuerbare Energien haben bloss einen marginalen Anteil an der inländischen Stromproduktion. Gerade die Solarenergie hätte in der Schweiz jedoch grosses Ausbaupotenzial: Die jährliche Sonneneinstrahlung variiert hierzulande je nach Standort zwischen 1050 und 1550 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Auf die gesamte Fläche der Schweiz mit ihren 41’285 Quadratkilometern trifft etwa 200-mal mehr Sonneneinstrahlung, als im gesamten Land Energie verbraucht wird. Die Verbreitung der Fotovoltaik hängt allerdings nur bedingt von der Intensität der Sonneneinstrahlung ab. Zu den Ländern mit der höchsten Nutzung in Europa gehören sowohl südliche Länder wie Griechenland, Malta und Italien als auch Deutschland und Belgien. Das Bundesamt für Energie schätzt das Produktionspotenzial auf Schweizer Dächern und Fassaden auf 67 Terawattstunden pro Jahr. Dies bedeutet, dass eine 40-mal höhere Solarstromproduktion als heute möglich wäre.

14’000 neue Arbeitsplätze in den nächsten fünf Jahren