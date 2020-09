So entwickeln sich die Krankenkassenprämien 2021. In dieser Bildstrecke siehst du den gesamtschweizerischen Durchschnitt nach Kanton.

Die Prämien entwickeln sich je nach Kanton sehr unterschiedlich. Den grössten Anstieg verzeichnet der Kanton Tessin mit 2,1 Prozent. In Appenzell Innerrhoden schrumpft die Prämie im Schnitt am meisten mit 1,6 Prozent.

In neun Kantonen (AG, AI, AR, BS, NE, OW, SH, SZ, ZH) liegen die durchschnittlichen Anpassungen der mittleren Prämie unter oder bei 0 Prozent. In zehn Kantonen (BE, FR, GE, GL, GR, SG, SO, UR, VD, ZG) sind es zwischen 0 und 1 Prozent. In den übrigen sieben Kantonen (BL, JU, LU, NW, TG, TI, VS) beträgt der Anstieg über 1 Prozent.