Krankenkasse - So viel Prämie zahlst du nächstes Jahr in deinem Kanton

In Obwalden ist der Prämienanstieg am grössten.

In Basel-Stadt sinkt die Prämie am stärksten.

Zum ersten Mal seit 2008 sinken die Krankenkassenprämien nächstes Jahr deutlich. Die mittlere Prämie liegt schweizweit 0,2 Prozent tiefer. Weil einige Krankenkassen zudem Reserven in Höhe von rund 380 Millionen Franken abbauen, sinkt die Prämienlast insgesamt durchschnittlich um 1,3 Prozent, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag mitteilt.

Auch künftig sind tiefere Prämien möglich. Der Bundesrat hat die Krankenkassen angewiesen, auch in den kommenden Jahren Reserven abzubauen. Diese haben in den vergangenen Jahren ein dickes Polster von elf Milliarden Franken angehäuft. Dank diesem waren die Corona-Folgen bisher auch noch kein Grund für eine Prämienerhöhung .

Obwaldner legen am meisten drauf

Je nach Kanton entwickeln sich die Prämien sehr unterschiedlich. Den grössten Anstieg verzeichnet der Kanton Obwalden mit 3,5 Prozent. In Basel-Stadt geht die Prämie im Schnitt mit minus 8,6 Prozent am meisten zurück.

Die Bewohnerinnen und Bewohner von insgesamt 14 Kantonen dürfen sich über monatlich tiefere mittlere Prämien freuen. In zwölf Kantonen beträgt der Rückgang aber nur 0,1 bis 0,9 Prozent (BE, BL, FR, GR, JU, NE, SZ, TI, VD, VS, ZG, ZH). Am grössten ist die Ersparnis in Genf (minus 1,5 Prozent) und Basel-Stadt (minus 2,1 Prozent.)