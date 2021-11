Dritte «Bachelor»-Folge: «So viel Salzwasser habe ich noch nie geschluckt»

1 / 10 Die zweite Episode von «Der Bachelor», die am Montagabend auf 3+ ausgestrahlt wurde, startete schon mit Drama: Die österreichische Kandidatin Angela stürzte auf dem Weg zur Bachelor-Villa zu Boden und verletzte sich dabei am Knie. CH Media Immerhin wartete beim Hauseingang der Ex-Bachelor Rafael Beutl auf die Mädels – und hiess sie in der Villa willkommen. Die Freude hielt allerdings nicht lange an, denn … CH Media … ihre Zimmer mussten sich die Mädels mit verbundenen Augen aussuchen. CH Media

Darum gehts Die Kuppelshow «Der Bachelor» feiert dieses Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum.

Am Montagabend wurde auf 3+ die zweite Folge der aktuellen Staffel ausgestrahlt.

Hier gibt es die übelsten und amüsantesten Momente der Show zum Nachlesen und du erfährst, welche Kandidatinnen diesmal gehen mussten.

Das war richtig übel

Die zweite Folge «Der Bachelor» startete direkt mit einem Tiefpunkt: Die Kandidatinnen durften in die luxuriöse Bachelor-Villa einziehen, rannten um ihr Leben, um das beste Zimmer ergattern zu können – und da stürzte sich Kandidatin Angela auch schon wortwörtlich in den Abgrund.

Sie stolperte über ihren Koffer, fiel zu Boden und verletzte sich dabei am Knie. Während sie blutend und weinend auf dem Boden sass, wurde sie von den anderen Ladys überrannt wie von einer Horde Hunde. «Ich wollte das beste Zimmer für mich und dachte, dass sich andere um Angela kümmern können», sagt etwa Alexandra (32), die ihre Konkurrentin einfach links liegen liess. Gelohnt hat sich das Eilen allerdings sowieso nicht – am Ende mussten die Ladys mit verbundenen Augen ein Zimmer auswählen. Tja, das nennt man dann wohl Pech.

Das war noch witzig

Fünf Kandidatinnen durften derweil auf ein (um es in Erkans Worten auszudrücken) «spritziges» Gruppendate gehen. «Spritzig? Das klingt nach Alkohol und Party – also voll mein Ding», sagte etwa Kandidatin Patrizia. Da hat sie sich allerdings gewaltig getäuscht. Stattdessen «durften» die fünf Auserwählten mit dem Speedboot übers Meer fahren. «Adrenalinschübe und Spass sind mir halt wichtig», begründete der Bachelor seine Date-Location. Und kaum waren die Ladys da, fügte er an: «Wow, die sehen alle so gut aus, da bin ich gleich komplett sprachlos und verwirrt.»

Spass schien das Date längst nicht allen gemacht zu haben. «So viel Salzwasser habe ich noch nie geschluckt», sagte etwa Fabienne. Doch immerhin für Romina ging das Date gut aus – sie erhielt als Erste ein Einzeldate mit dem Bachelor. «Das ist wie ein Lottogewinn, ein Jackpot, Weihnachten und Geburtstag zusammen!», sagte sie dazu. Ganz schön viel für ein Picknick am Strand. So richtig gefunkt hat es zwischen den beiden allerdings nicht. Mit Fragen wie «Was machst du eigentlich so hobbymässig?» gelang es Erkan leider nicht, es aus der Small-Talk-Zone zu schaffen.

Die drei (!) sind raus

Gleich drei Frauen mussten am Ende die Show verlassen. Eine davon war Maria, die auf dem Action-Date mit dabei war. Die Begründung: Sie habe auf dem Boot nicht versucht, einen der zwei Plätze neben Erkan zu ergattern. Auch raus ist Rebekka, die bis anhin sowieso kaum zu sehen war. Der grösste Schocker dürfte wohl gewesen sein, dass Nadine gehen musste, die sich von Anfang an ziemlich angestrengt hat. Der Rauswurf schien sie allerdings kalt zu lassen. So sagte sie bloss dazu: «Das hat definitiv auf Gegenseitigkeit beruht.»