Unheimliche Brandserie: So viel Schaden hat der Feuerteufel im Wasseramt bereits angerichtet

Darum gehts Im Bezirk Wasseramt legt eine unbekannte Täterschaft seit Wochen Feuer.

Die gesamte Schadenssumme ist riesig – laut Kapo Solothurn beträgt sie mehrere Millionen Franken.

Genaue Abklärungen dazu sind noch im Gange.

Seit Anfang April ist im Bezirk Wasseramt mindestens ein Brandstifter oder eine Brandstifterin unterwegs. Seitdem gab es über zehn Brände, meist bei Gebäuden aus Holz. Betroffen sind zudem meist Gebäude, in denen keine Menschen leben: Ställe, Waldhütten, Lagerhallen. Doch auch Wohngebäude waren schon betroffen. Dort wurden die Brände aber bisher immer schon bemerkt, bevor sie grossen Schaden anrichten konnten.

Beträchtliche Schadenssumme

Die Schadenssumme ist beträchtlich, kann aber derzeit nur geschätzt werden. Bereits nach dem Brand des Schafstalls in Halten am 10. April in Kriegstetten dürfte die Millionengrenze geknackt worden sein. Die Polizei meldete für vier Ereignisse der Brandserie Schadens-Schätzungen:

2./3. April, Biberist: mehrere 100’000 Franken

3. April, Hornussergesellschaft Halten: mehrere 10’000 Franken

10. April, Schafstall Halten: mehrere 100’000 Franken

17. April, Gebäude neben Rinderstall in Kriegstetten: mehrere 100’000 Franken

Die Kantonspolizei Solothurn spricht auf Anfrage von 20 Minuten von «mehreren Millionen Franken», kann aber keine genaueren Angaben machen. Die Einschätzung der Schäden ist Sache der Gebäudeversicherung, die Abklärungen dazu laufen derzeit auf Hochtouren. Laut Mediensprecher Bruno Gribi müsse auch zuerst einmal geklärt werden, welche Brandereignisse überhaupt zur Serie gehören und welche nicht.

Das betrifft insbesondere auch den Stallbrand in Wiler bei Utzenstorf BE am Dienstagabend. Die Kantonspolizei Bern ermittelt derzeit in alle Richtungen, heisst es auf Anfrage von 20 Minuten. Ein Zusammenhang mit der Brandserie kann derzeit weder bestätigt noch dementiert werden.

Drei Schafe gestorben

Menschliche Todesopfer sind keine zu beklagen. Beim Stallbrand vom 10. April in Halten starben zwei Schafe, eines musste später durch einen Tierarzt erlöst werden. Am 17. April konnten in Kriegstetten alle Rinder rechtzeitig gerettet werden.

