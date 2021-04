Bis am Mittwoch fällt dann Schnee bis in tiefe Lagen.

Die Schweiz hat am vergangenen Mittwoch bereits die Sommer-Marke geknackt – doch jetzt schlägt der Winter zurück. Und zwar nicht nur mit tiefen Temperaturen, sondern auch mit Schnee. In der Nacht auf Dienstag erreicht uns Tief Ulli, dessen Kaltfront am Montagmittag noch in Zentraldeutschland hängt und dann von Norden über die Schweiz zieht.