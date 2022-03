Winter-Comeback - So viel Schnee gibt es in den nächsten Tagen in deiner Region

«Im östlichen Mittelland und der Nordschweiz (Region Basel und Schaffhausen) wird es am Freitag regnen, in Bern und westwärts ist mit Schneeregen zu rechnen», sagt Michael Eichmann von Meteonews. Die Schneefallgrenze liege am Freitag im Osten am Vormittag bei 500-600 Metern, im Westen etwas tiefer.

Temperatur-Sturzflug setzt sich bis zum Sonntag fort

Die Temperaturen werden dabei im Verlauf des Freitags weiter sinken und mit ihnen die Schneefallgrenze. «Leicht erhöhte Orte wie St. Gallen könnten somit bereits am Freitagnachmittag Schneeflocken zu Gesicht bekommen», sagt Eichmann. «Er wird aber nicht gross liegen bleiben, da die Böden immer noch warm sind und insgesamt zu wenig Schnee fallen wird.» So seien die Böden im Flachland am Wochenende höchstens leicht angezuckert. So werden in Basel am Freitag und Samstag ein bis fünf Zentimeter Neuschnee erwartet, in Zürich und Bern fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee, in Luzern zehn bis 15 Zentimeter und in St. Gallen und der Innerschweiz können sogar 20 bis 25 Zentimeter Neuschnee fallen.