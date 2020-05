Handy-Daten verraten

So viel sind wir unterwegs seit dem Lockdown-Ende

Schweizer legen schon wieder fast so viele Kilometer zurück wie vor dem Lockdown. Laut Swisscom-Daten machen sie aber einen Bogen um Bahnhöfe.

Dass die Mobilität der Schweizer sich etwas normalisiert, zeigt sich unter anderem an der Zahl der durchschnittlich zurückgelegten Kilometer pro Tag in der Schweiz. Seit Anfang Mai ist diese vergleichbar mit der Referenz aus einem typischen Monat vor der Krise.

Mobilität der Schweizer in Grafiken

Noch weit vom Normalzustand ist man an Bahnhöfen weg: Offenbar meiden Schweizer den ÖV nach wie vor stark. Das zeigt sich deutlich am Beispiel der Daten vom Hauptbahnhof Zürich: 81 Prozent weniger Personen bzw. S IM -Karten im Vergleich zum Ausgangswert. Laut Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit bewegen sich Schweizer aktuell lieber per Velo oder Auto fort .

«Die Leute sollen das schöne Wetter geniessen»

Die Mobilität könnte noch weiter steigen: Während Koch vor Ostern noch riet, zu H ause zu bleiben, gibt er den Schweizern für Auffahrt und Pfingsten etwas mehr Freiheit. «Die Situation ist nicht mehr so dramatisch wie an Ostern – da müssen wir ehrlich sein. Die Leute sollen das schöne Wetter geniessen», sagte der Experte an der Medienkonferenz am Montag. «Sie sollen sich aber weiter streng an die BAG-Empfehlungen halten, damit es nicht zum Bumerang wird. Die Leute wissen, was der gesunde Menschenverstand befiehlt.»