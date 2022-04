Sport für mentale Gesundheit: 15 Minuten täglich sind optimal

Eine vom Sportartikelhersteller Asics in Auftrag gegebene Studie untersuchte die körperliche Betätigung von 37’000 Menschen in 16 Ländern der Welt. Dabei kam heraus, dass eine Viertelstunde Sport pro Tag reicht, um eine Verbesserung der Laune zu erzielen. Genau gesagt sind es 15 Minuten und neun Sekunden, die du täglich mindestens trainieren solltest, um für dein Wohlbefinden Vorteile zu verspüren.

Der «State of Mind Index» ist eine Studie, die von Asics durchgeführt wurde und die Beziehung zwischen Geisteszustand und Sport auf der ganzen Welt untersucht.

«Es gibt die weit verbreitete Ansicht, dass man sich lange bewegen muss, um einen positiven Effekt zu erzielen. Unsere neue Studie beweist jedoch, dass dies nicht der Fall ist. Rund 15 Minuten Bewegung reichen aus, um die stimmungsaufhellenden Auswirkungen zu spüren», erklärt Stubbs in einem offiziellen Statement. Die inaktivste Gruppe der Untersuchten waren übrigens die 18- bis 24-Jährigen. Ganze 26 Prozent dieser Gruppe gaben an, zu wenig Zeit für Sport zu haben. 15 Prozent gaben hingegen an, nicht zu wissen, wie sie trainieren sollten.