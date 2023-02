Schweiz: So viel teurer sind deine Sneakers heute im Vergleich zu letztem Jahr

Schlechte Nachrichten für Schuhliebhaberinnen und -liebhaber: Eure Sneaker wurden im Vergleich zum vergangenen Jahr bis zu 30 Prozent teurer. Wer zum Beispiel Anfang Februar einen «Classic Slip-On» von Vans bei Galaxus bestellen wollte, zahlte dafür 30 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Im Schnitt wurden Schuhe in den vergangenen 24 Monaten acht Prozent teurer, wie Galaxus in einer Medienmitteilung schreibt.

«Die Sneakers im Galaxus-Sortiment waren diesen Januar durchschnittlich 19,4 Prozent teurer als noch vor einem Jahr. In die Erhebung eingeflossen sind alle Modelle, die Galaxus seit mindestens zwölf Monaten im Sortiment führt», so der Onlinehändler. Die stärkste Teuerung im gesamten Sortiment von Galaxus hatten Flip-Flops und Gummistiefel: Sie haben um 24,4 respektive 22,4 Prozent aufgeschlagen.

Auch die Preise für Lego sind gestiegen

In die Auswertung des Onlinehändlers sind die Verkaufspreise sämtlicher Produkttypen mit über 100 Produkten im Sortiment, also zum Beispiel Plüschtiere, Katzenfutter oder Smartphones , geflossen. Verglichen wurde der Monats-Median der Verkaufspreise derselben Produkte im Abstand von zwölf Monaten. Doch auch bei Spielzeugen für Kinder und Erwachsene gab es Teuerungen. So stiegen die Preise für Lego im vergangenen Jahr um mehr als zwölf Prozent.

Warum aber sind gerade bei Schuhen die Preise so in die Höhe geschnellt? Dafür gibt es mehrere Gründe, wie Galaxus in ihrer Mitteilung schreibt: «Erstens haben praktisch alle Marken ihre Preise erhöht, weil die Rohstoffe knapp und entsprechend teuer geworden sind », so Lina Friedrich, die Category Business Managerin fürs Schuhsortiment beim Onlinehändler ist. Bei den Sportschuhen, Gummistiefeln und Flip-Flops betrifft dies vor allem synthetische Materialien wie Plastik, Nylon-Netze, Polyester und Polyurethan-Schaumstoff.