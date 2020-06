Lohnauswertung

Das verdienen Babysitter und Putzhilfen in der Schweiz

Putzen, waschen, Kinder hüten: Die Analyse von über 4000 Arbeitsverträgen zeigt, wie viel Nannys und Putzhilfen in welchem Kanton verdienen.

In tausenden Schweizer Privathaushalten kümmern sich Haushaltsangestellte um die Wäsche, betreuen die Kinder und sorgen für Sauberkeit. Im Durchschnitt bekommen sie für ihre Arbeit rund 28 Franken pro Stunde Bruttolohn.

22.55 Franken pro Stunde für Nannys in Genf

Die höchsten Bruttolöhne erhalten Reinigungskräfte im Kanton Zürich mit 31.70 Franken pro Stunde. Fast gleich viel wie in Zürich bekommen Putzhilfen in den steuergünstigen Kantonen Nidwalden (31.60 Franken) und Schwyz (31.30 Franken, weitere Kantone in der Bildstrecke). Schlusslicht ist der Kanton Tessin mit 25.40 Franken. Das ist rund ein Viertel weniger als im Kanton Zürich.