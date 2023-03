Neue Superbank: So viel verdienen Banker

Rund 21 Prozent der Angestellten im Wirtschaftszweig der Finanzdienstleister arbeiten in der Schweiz bei den zwei Grossbanken.

Der Medianlohn liegt in der Branche bei über 10’000 Franken pro Monat.

Die UBS und die CS beschäftigen in der Schweiz zusammen rund 37’000 Menschen.

Rund 120’000 Menschen arbeiten in der Schweiz bei Finanzdienstleistern, wobei das Bundesamt für Statistik die Versicherungen und Pensionskassen in den aktuellsten Zahlen für das Jahr 2020 nicht mitzählt. Etwa 17’000 davon sind bei der Credit Suisse tätig, 20’000 bei der UBS.

Die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS warf bei den Angestellten viele Fragen auf. Eines stellte die Geschäftsführung in einem internen Memo an die Mitarbeitenden aber schnell klar: «Wir werden die Gehälter und Boni, soweit sie noch ausstehen, nach dem zuvor mitgeteilten Zeitplan auszahlen.»

15’571 Franken für das Kader – ohne Boni

In der Branche belief sich der Bruttomedianlohn für eine 100-Prozent-Stelle im Jahr 2020 auf 10’317 Franken pro Monat. Die Hälfte der Angestellten verdient also mehr, die andere Hälfte weniger. Zum Vergleich: Der Bruttomedianlohn in der ganzen Schweizer Privatwirtschaft lag im gleichen Jahr bei 6361 Franken.