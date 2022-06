Dicke Bankkonti: So viel verdienen die Chefs von Schweizer Bundesbetrieben

Mit 832’046 Franken verdiente der Postfinance-CEO Hansruedi Köng von den Bundesbetrieb-Chefs am meisten.

Im am Mittwoch veröffentlichten Kaderlohnreporting informiert der Bundesrat jährlich über die Entlöhnung der obersten Führungskräfte von Schweizer Bundesbetrieben und bundesnahen Firmen. Im Vergleich zum Vorjahr verdienten die CEOs der Bundesbetriebe zwar mehr, mit 1,5 Prozent war die Erhöhung aber in vielen Fällen gering, wie « SRF » berichtet.

Was ist deine Meinung dazu?

In der Vergangenheit lagen die Löhne von Führungskräften bei Bundesbetrieben oder bundesnahen Firmen oft deutlich höher, so verdiente der ehemalige SBB-CEO Andreas Meyer im Jahr 2014 insgesamt 1,1 Millionen Franken. Wer wie viel verdient, siehst du in der Bildstrecke oben.