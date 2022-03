Drei PSG-Profis zuoberst – Gehälter der Top-Stars enthüllt – Neymar verdient 4,2 Millionen im Monat

Die französische Sportzeitung «L’Équipe» hat eine Auflistung der bestverdienenden Spieler in Europas Top-Ligen aufgestellt. Darunter sind die üblichen Verdächtigen, die grössten Stars kassieren auch am meisten ab. Der Star, der am meisten pro Monat verdient, ist auch derjenige, der bei seiner Ablöse bisher am teuersten war – 228 Millionen Franken: Neymar. Der 30-jährige Brasilianer soll laut «L’Équipe» monatlich 4,2 Millionen Franken verdienen!