Lohnbuch 2021 - So viel verdienen Lehrlinge in der Schweiz

Das sind die gesamtschweizerisch empfohlenen Löhne für Lernende auf dem Weg zum eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ), in Franken und pro Monat:

Der Stellenwert von Geld hat in der Corona-Krise zugenommen: Besonders junge Schweizer und Schweizerinnen möchten gut verdienen. Umso wichtiger wird der Lohn für Lehrlinge. Wie viel Geld sich in welcher Lehre verdienen lässt, zeigt das Lohnbuch Schweiz der Volksdirektion des Kantons Zürich.

Der mehrere hundert Seiten schwere Wälzer gibt Aufschluss über Mindestlöhne beziehungsweise ortsübliche Löhne von tausenden Berufen in der Schweiz. Das Lohnbuch nennt zudem die gesamtschweizerisch empfohlenen Löhne von Lehrlingen in den einzelnen Lehrjahren.

Dabei fallen die Löhne im Branchenvergleich sehr unterschiedlich aus. So verdient etwa ein Jugendlicher, der das eidgenössische Fähigkeitszeugnis (EFZ) besitzt, als Goldschmied mit 450 Franken pro Monat im ersten Lehrjahr verhältnismässig wenig. Ein Kochlehrling erhält auf gleicher Stufe bereits 1020 Franken.

Lohnsprung ist im Malergeschäft grösser als in der Bäckerei

Es gibt auch grosse Unterschiede bei den Lohnsprüngen zwischen den Lehrjahren. So verdient eine Malerin oder ein Maler im ersten Lehrjahr zwischen 500 und 650 Franken im Monat. Im dritten und letzten Lehrjahr gibt es mit 1200 bis 1600 Franken mehr als doppelt so viel.

Das alles dürfte «in absehbarer Zukunft zu einem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften» führen. Davon könnten wiederum die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit Blick auf den Lohn profitieren. «Vor allem gut ausgebildete Arbeitskräfte könnten sich in einer besseren Verhandlungsposition wiederfinden», heisst es im Lohnbuch weiter.

Auf Lohnverhandlung vorbereiten

Auch eine Weiterbildung kann den Lohn erhöhen. Doch was sollte man dabei beachten? «Wichtig ist, seinen Interessen nachzugehen und etwas zu wählen, das man in der Praxis anwenden kann», sagt Kraft. In welche Richtung man gehen wolle, finde man oft schon während der Lehre raus. Man sollte sich aber nicht nur wegen dem Lohn weiterbilden. «Damit würde man nicht glücklich.»