Grosse Lohnunterschiede: So viel verdienen Lehrpersonen mit und ohne Diplom

In der Schweiz herrscht akuter Lehrpersonenmangel. Einzelne Kantone stellen deshalb Lehrpersonen ohne Diplom ein. Lehrerverbände befürchten Qualitätseinbussen und schlagen Alarm. Sie fordern Lösungen, welche die Qualität an Schulen langfristig sichern. Dazu gehören unter anderem höhere Löhne. Doch wie viel verdienen Lehrpersonen mit und ohne Diplom in der Schweiz?